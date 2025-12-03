بيان من محافظة الجيزة بشأن قطع المياه في 6 مناطق

أعلنت محافظة الجيزة، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي أفادت بحدوث كسر مفاجئ بخط مياه قطر 1000 مم بشارع ربيع الجيزي أمام مستشفى أم المصريين ما استلزم بدء أعمال إصلاح عاجلة للتعامل مع العطل.

وأوضحت الشركة، أن طبيعة الأعمال تتطلب قطع المياه عن عدد من المناطق لحين الانتهاء من الإصلاح وعودة الضخ لطبيعته، وتشمل: المنيب – ساقية مكي – العمرانية – الهرم – فيصل – وجزء من مدينة الجيزة.

وتابعت: تعتذر محافظة الجيزة عن هذا العطل المفاجئ الخارج عن ارادة شركة مياه الشرب والصرف الصحى مؤكدة أنها تعمل على مدار الساعة للانتهاء السريع من الإصلاحات وإعادة الخدمة للمواطنين في أسرع وقت.

ودفعت الشركة بسيارات شفط المياه والبدالات المحمولة وفرق الإصلاح الفنية إلى موقع الكسر لسرعة السيطرة على الموقف والبدء في إعادة ضخ المياه تدريجياً فور الانتهاء من الأعمال.

وتقوم الشركة بتوفير سيارات مياه شرب نظيفة بالمناطق المتأثرة طوال فترة الانقطاع وفي حالة الحاجة إليها يرجى الاتصال على الخط الساخن 125.

