"الملاحي": تعديل قانون المستشفيات الجامعية طال انتظاره

أكد الدكتور حسام الملاحي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، مقرر مناقشة تعديل قانون المستشفيات الجامعية أمام الجلسة العامة، أن التعديل في القانون طال انتظاره لأكثر من 200 عام.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة تعديل قانون المستشفيات الجامعية المقدم من الحكومة، بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأشار "الملاحي"، إلى أن المستشفيات الجامعية جزء أصيل من كليات الطب، قائلاً: "المستشفى الجامعي عقيدة عند أساتذة الطب"، مشيرًا إلى أنه في السابق لم يكن لها قانون ينظم عملها أو مجلس أعلى يتابعها إداريًا.

وأوضح النائب حسام الملاحي، أن المستشفيات الجامعية بها نحو 40 ألف سرير، وتقدم الخدمات العلاجية لملايين المصريين على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أن أساتذة الطب هم العمود الفقري للحياة الطبية في مصر، مشيرًا إلى أن تعديل قانون المستشفيات الجامعية يستهدف بالأساس تعزيز قدرة المستشفيات الجامعية على أداء وظائفها التعليمية والتدريبية والبحثية والعلاجية بكفاءة، وبما يواكب المعايير العالمية للجودة.

وخلال المناقشات، أضاف الدكتور حسام الملاحي، ردًا على تساؤل بعض الأعضاء بشأن تراخيص المستشفيات وموقف هيئة ضمان الاعتماد والجودة، قائلاً: "لا توجد أي مستشفى يتم بناؤها أو تشغيلها إلا بعد الحصول على كود من هيئة ضمان الاعتماد والجودة".