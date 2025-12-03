رئيس الوزراء: "إيديكس 2025" أصبح منصة عالمية للصناعات الدفاعية

عقدت الحكومة اجتماعها اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي استهل الاجتماع بالإشارة إلى افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي المعرض الدولي الرابع للصناعات الدفاعية (إيديكس 2025)، موجهاً تحية تقدير للقوات المسلحة على التنظيم المتميز للمعرض.

وأكد رئيس الوزراء أن المعرض أصبح يشغل مكانة عالمية في منظومة الصناعات العسكرية والأمنية، ويشهد حضوراً واسعاً من كبريات الشركات العالمية، مع تفاعل مستمر بين كبار المسؤولين العسكريين وصناع القرار الحكوميين والشركات المنتجة لنظم التسليح ومنظومات الدفاع، ويتيح فرصة لتبادل الخبرات في أحدث التكنولوجيا العسكرية والتقنيات المتطورة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض حزمة التسهيلات الضريبية الثانية تحت عنوان "مساندة وتحفيز الالتزام الضريبي"، مع التأكيد على أهمية تطوير المنظومة الضريبية، وتعزيز الثقة والمصداقية بين أطرافها، وتحسين الخدمات وتوفير تسهيلات إضافية للمستثمرين.

كما قدم الدكتور مصطفى مدبولي التهنئة إلى الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، بمناسبة فوز مصر بمقعد في الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية (IMO)، مشيداً بدور وزارة الخارجية وأعضاء السفارة المصرية في لندن في إنجاح هذا الملف، معتبرًا أن هذا الإنجاز يعكس ثقل مصر وريادتها في المحافل الدولية.

وعلى الصعيد الرياضي، هنأ رئيس الوزراء منتخب مصر للكاراتيه، كبارًا وذوي الاحتياجات الخاصة، على تصدر مصر الترتيب العام لدول العالم في بطولة العالم للكاراتيه التي استضافتها مصر مؤخراً، مؤكداً دعم الدولة المستمر للأبطال في مختلف الرياضات.

كما استعرض الاجتماع أبرز الأنشطة الحكومية لتعزيز التنمية في مختلف القطاعات، منها توقيع عقد إنشاء مجمع متكامل للصناعات الكيميائية الفوسفاتية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمدينة "سخنة"، ضمن جهود جذب الاستثمارات وزيادة القدرات الإنتاجية الوطنية ودعم الصادرات.

وفي مجال تطوير القاهرة التاريخية، أشار رئيس الوزراء إلى جولته الموسعة لمتابعة مشروعات إعادة إحياء مناطق القاهرة التاريخية، بما في ذلك مشروع "روضة السيدة 2" واستعراض خطط تنفيذ "روضة السيدة 3"، بهدف تحسين جودة الحياة والحفاظ على الطابع العمراني للمناطق التاريخية، وتعزيز مكانتها السياحية.