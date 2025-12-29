إعلان

مجدي الجلاد: إيه سبب الانتشار الكبير لبرنامج دولة التلاوة؟.. أكرم ألفي يكشف السر

كتب : محمد شاكر

08:55 م 29/12/2025

الكاتب الصحفي مجدي الجلاد

أكد الكاتب الصحفي أكرم ألفي، أن سر انتشار برنامج "دولة التلاوة" بين جيل زد لأنه الأكثر تدينًا من الأجيال السابقة له.

جاء ذلك خلال بودكاست "أسئلة حرجة" الذي يقدمه الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونستلو، شيفت).

وقال "ألفي"، إن جيل زد أكثر أخلاقية وأكثر تدينًا، ولذلك انتشر بينه برنامج "دولة التلاوة" بشكل كبير.

وأضاف: "أنظر إلى المتسابقين في البرنامج ستجدهم أكثر عددًا من الأجيال السابقة، وهم من جيل ألفا وجيل زد"، مؤكدًا أن هذا الجيل أكثر تسامحًا وأكثر فهمًا لصحيح الدين.

وتابع: "يأتي تسامح هذا الجيل من أنه يرى مليون بني آدم في جروب واحد، ولديه تفهم للآخر وتسامح غريب، وأحيانًا نتعامل مع هذا التسامح على أنه خطر، والخطر الحقيقي أننا نتعامل مع تسامح هذا الجيل على أنه خطر، مع أنهم الفاعل الرئيسي في البرنامج والمشاهد الرئيسي له."

مجدي الجلاد دولة التلاوة أكرم ألفي

