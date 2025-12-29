أعلن محمد جبران، وزير العمل، عن صدور القرار الوزاري رقم (266) لسنة 2025، بشأن وضع قواعد وإجراءات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة المهن والحرف، وذلك في إطار استكمال منظومة القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025.

وأكد "جبران"، بحسب بيان وزارة العمل، الاثنين، أن القرار يستهدف إنشاء نظام وطني متكامل لقياس المهارات وربطها باحتياجات سوق العمل محليًا ودوليًا، بما يسهم في رفع كفاءة العمالة المصرية، وتحسين فرص التشغيل، وتعزيز مفاهيم العمل اللائق، مشيرًا إلى أن القرار يستند إلى أحكام الدستور وقانون العمل الجديد، وعدد من القوانين ذات الصلة، واتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صدقت عليها مصر، وذلك بعد التشاور مع المنظمات النقابية ومنظمات أصحاب الأعمال، والعرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي.

وأوضح وزير العمل، أن القرار يركز على الاعتراف بالتعلم المسبق والخبرات العملية، سواء في القطاع الرسمي أو غير الرسمي، وإعادة تقييم المهارات وفقًا لمعايير وطنية معترف بها دوليًا، بما يسهم في دمج العمالة غير المنتظمة وتوسيع قاعدة المستفيدين من منظومة التدريب والاعتماد المهني، خاصة الفئات الأولى بالرعاية.

وأشار الوزير، إلى أن القرار ينظم إجراءات قياس مستوى المهارة من خلال اختبارات نظرية وعملية، ويحدد مستويات مهارية واضحة تبدأ من عامل مساعد وحتى فني متخصص أو مدرب، مع منح شهادات معتمدة خلال مدد زمنية محددة، وإتاحة إعادة الاختبار أو تحسين المستوى المهاري، فضلًا عن التوسع في استخدام النظم الإلكترونية، وإنشاء وحدات مركزية متخصصة لتيسير وتسريع الإجراءات.

وأوضح محمد جبران، أن القرار ينظم قواعد وإجراءات ترخيص مزاولة المهن والحرف، بما يحقق الانضباط المهني داخل سوق العمل، ويرفع جودة الخدمات المقدمة، مع منح فترات لتوفيق الأوضاع لأصحاب الأعمال، ومراعاة الحالات المستثناة، إلى جانب إعفاء الأشخاص ذوي الإعاقة وأبناء الشهداء ومصابي العمليات الحربية والإرهابية من الرسوم، دعمًا للبعد الاجتماعي.

وفيما يلي، نص قرار وزير العمل، بشأن وزير العمل تنظيم قياس المهارات وترخيص مزاولة المهن والحرف‎:

