حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 29-12-2025.. شبورة وانخفاض الرؤية


كتب- محمد فتحي:

02:48 ص 29/12/2025

شبورة مائية

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 29-12-2025، على أغلب مدن ومناطق محافظات الجمهورية.

ووفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن يكون طقس اليوم الاثنين شديد البرودة في الصباح الباكر، مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

وبحسب الهيئة، فإنه من المتوقع أن تكون هناك شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، إذ تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

وقالت الهيئة إنه من المتوقع أن يكون هناك فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبري ومدن القناة وخليج السويس ومناطق من جنوب سيناء.

كما أنه من المتوقع أن تكون هناك فرص أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وشمال سيناء، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على جنوب الوجه البحري، وأمطار متوسطة على السواحل الشرقية، وأمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء، بحسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية درجات الحرارة على مدن ومحافظات الجمهورية وهي كالآتي:

- القاهرة الصغرى 12 والعظمى 20 درجة.

- العاصمة الإدارية الصغرى 08 والعظمى 19 درجة.

- 6 أكتوبر الصغرى 08 والعظمى 19 درجة.

- كفر الشيخ الصغرى 11 والعظمى 19 درجة.

- دمياط الصغرى 13 والعظمى 20 درجة.

- بورسعيد الصغرى 14 والعظمى 20 درجة.

- الإسكندرية الصغرى 11 والعظمى 19 درجة.

- العلمين الصغرى 10 والعظمى 19 درجة.

- مطروح الصغرى 08 والعظمى 19 درجة.

- الإسماعيلية الصغرى 09 والعظمى 21 درجة.

- السويس الصغرى 10 والعظمى 20 درجة.

- العريش الصغرى 09 والعظمى 19 درجة.

- رفح الصغرى 08 والعظمى 18 درجة.

- طابا الصغرى 08 والعظمى 17 درجة.

- شرم الشيخ الصغرى 15 والعظمى 24 درجة.

- الغردقة الصغرى 14 والعظمى 23 درجة.

- مرسى علم الصغرى 14 والعظمى 25 درجة.

- الفيوم الصغرى 08 والعظمى 20 درجة.

- بني سويف الصغرى 07 والعظمى 20 درجة.

- المنيا الصغرى 06 والعظمى 21 درجة.

- أسيوط الصغرى 07 والعظمى 20 درجة.

- سوهاج الصغرى 09 والعظمى 21 درجة.

- قنا الصغرى 10 والعظمى 22 درجة.

- الأقصر الصغرى 10 والعظمى 23 درجة.

- أسوان الصغرى 11 والعظمى 24 درجة.

- الوادي الجديد الصغرى 07 والعظمى 23 درجة.

