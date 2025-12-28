أعلن اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، عن قرار إقامة "شيلتر" أو ملجأ آمن لتجميع الكلاب الضالة في المحافظة، وذلك في أعقاب حادثة أودت بحياة مُسن نتيجة هجوم كلاب ضالة.

وقال حبشي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "آخر النهار": "لقينا أن الحل البديل المتفق عليه، واللي ميكونش ضد اشتراطات الرفق بالحيوان، هو أن نعمل شلتر أو مكان لتجميع هذه الحيوانات".

وأوضح أن الفكرة جاءت بعد دراسة متأنية، حيث إن تكلفة تحصين الكلاب ضد السعار تبلغ حوالي 40 جنيهًا للمصل الواحد، وتكلفة عملية التعقيم الواحدة تتجاوز 4000 جنيه، مما يجعل الحل الجماعي في ملجأ مُعد لهذه الكلاب هو الحل الأمثل طبيًا وأمنيًا واقتصاديًا.

وأضاف أن تصميم الملجأ سيتضمن عزل الذكور عن الإناث للحد من التكاثر، وسيتم توفير رعاية بيطرية داخله.

وأشار إلى آلية مبتكرة لتوفير الطعام، بالتعاون مع الفنادق الكبرى في بورسعيد لأخذ بواقي الأطعمة المناسبة وإعادة تدويرها لتغذية الحيوانات المجمعة.

ولفت المحافظ إلى أنهم خصصوا بالفعل قطعتين أرض، واحدة في بورفؤاد وأخرى في بورسعيد، لإقامة ملجأين، بتكلفة إنشاء أولية تقدر بحوالي 5 ملايين جنيه للملجأين.

وأكد أن تمويل هذا المشروع قد يكون عبر "مشاركة مجتمعية" من أهالي بورسعيد والتعاون مع جمعيات الرفق بالحيوان، بدلًا من الاعتماد على ميزانية الدولة فقط.

وأشار المحافظ إلى أنهم في انتظار الحصر النهائي لأعداد الكلاب الضالة من هيئة الطب البيطري لتحديد السعة المطلوبة للملجأ بدقة، موضحًا أن العمل سيبدأ بموقع تجميع مؤمن كحل فوري ريثما يتم الانتهاء من إنشاء اللاجئين الدائمين خلال الأشهر القليلة القادمة.

