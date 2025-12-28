تنطلق في الحادية عشرة صباح اليوم الأحد، فعاليات الملتقى الأول "بناء الوعي للطفل والأسرة.. ثقافة الحماية نحو طفولة آمنة"، بمقر المجلس الأعلى للثقافة، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، في إطار اهتمام وزارة الثقافة بدعم قضايا الطفولة وبناء الوعي المجتمعي.

يقام الملتقى بالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور أشرف العزازي، ويتضمن برنامجه عددا من المحاضرات التوعوية التي تسهم في ترسيخ مفاهيم الحماية والوعي لدى الطفل والأسرة، منها محاضرة بعنوان "سياسات المواجهة والمسارات الوقائية نحو طفولة آمنة" للدكتورة جيهان حسن، مدير عام الإدارة العامة لثقافة الطفل والمشرف العام على المشروع الثقافي لمناطق بديل العشوائيات، ومحاضرة أخرى بعنوان "بناء الوعي والهوية الثقافية" للدكتورة أمل حسن فراج.

كما يشهد الملتقى جلسة علمية يديرها الدكتور أحمد مجدي حجازي، أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة القاهرة، بمشاركة نخبة من المتخصصين، من بينهم الدكتورة أمل شمس، أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، والتي تناقش محور "البيئة المدرسية الآمنة لحماية الطفل"، إلى جانب مداخلات علمية لكل من الدكتورة سهير صفوت، رئيس قسم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، حول "التحليل الاجتماعي لآليات الحماية والدعم الأسري"، الدكتور وليد رشاد، المشرف على برنامج بحوث الشباب بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، الذي يناقش "سبل الحماية والمواجهة للأطفال في العالم الرقمي".

كما يشمل الملتقى عرض فيلم تسجيلي توعوي، وعروض فنية، إلى جانب مجموعة من الورش الموجهة للأطفال من بينها ورشة رسم بالألوان الفلوماستر، ورشة علاج بالفن باستخدام الألوان المائية، وورشة تشكيل بالورق الملون، لتوصيل الرسائل التوعوية بأسلوب إبداعي مبسط.

تقام فعاليات الملتقى تحت إشراف الإدارة العامة لثقافة الطفل، وضمن برنامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، ويأتي تأكيدا على دور قصور الثقافة في نشر الوعي وبناء جيل أكثر أمانا وقدرة على مواجهة التحديات.