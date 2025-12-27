إعلان

أحمد موسى يشيد بدعم الجماهير المغربية لمنتخبنا في أغادير: كأننا في استاد القاهرة

كتب : حسن مرسي

08:45 م 27/12/2025

أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى أن فوز منتخب مصر على جنوب أفريقيا وتأهله لدور الـ16 في كأس الأمم الأفريقية جاء بدعم هائل من الجماهير المغربية التي حضرت المباراة بكثافة.

وقال موسى في برنامجه "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد"، إن أكثر من 42 ألف مشجع مغربي ملأوا الاستاد في أغادير، مضيفًا أن المشهد كان يشبه استاد القاهرة تمامًا مع رفع الأعلام المصرية والهتاف للفراعنة.

أوضح موسى أن هذا الدعم يعكس المحبة المتبادلة بين الشعبين، مشيراً إلى أن المصريين شجعوا المغرب بقوة في كأس العالم 2022 في قطر ولم ينسَ الأشقاء ذلك.

وتابع مقدم "على مسؤوليتي" أن الجماهير المغربية حضرت المباراة لتشجيع مصر وهذه الروح القوية ساهمت في أداء المنتخب الرائع رغم صعوبة الخصم.

وأشار إلى أن اللاعبين قدموا مباراة رجولية تستحق التحية، مشددًا على أن هذا الدعم الشقيقي يعزز الروابط العربية ويمنح المنتخب دفعة معنوية كبيرة.

أحمد موسى منتخب مصر المغرب أغادير

