"الوطنية للإعلام" ناعية داوود عبدالسيد: خسارة كبرى

تتقدم الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة الكاتب أحمد المسلماني، بخالص العزاء لأسرة وجمهور المخرج الكبير داوود عبدالسيد، الذي وافته المنية اليوم السبت.

وقالت الهيئة، في بيان، إن الراحل كان واحدًا من كبار صناع المشهد السينمائي المصري في العقود الأخيرة.



وأضافت: تجاوز داوود عبدالسيد في عطائه دور المخرج المتميز إلى دور المثقف العضوي، والباحث الجاد في شؤون المجتمع، من المركز إلى الأطراف، ويشكل غيابه اليوم خسارة كبرى للقوة الناعمة المصرية، ولكن أعماله ستبقى شاهدة على فنه ودوره ورسالته.

