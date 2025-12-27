إعلان

"الوطنية للإعلام" ناعية داوود عبدالسيد: خسارة كبرى

كتب : محمد نصار

03:43 م 27/12/2025

المخرج الكبير داوود عبدالسيد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تتقدم الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة الكاتب أحمد المسلماني، بخالص العزاء لأسرة وجمهور المخرج الكبير داوود عبدالسيد، الذي وافته المنية اليوم السبت.

وقالت الهيئة، في بيان، إن الراحل كان واحدًا من كبار صناع المشهد السينمائي المصري في العقود الأخيرة.

وأضافت: تجاوز داوود عبدالسيد في عطائه دور المخرج المتميز إلى دور المثقف العضوي، والباحث الجاد في شؤون المجتمع، من المركز إلى الأطراف، ويشكل غيابه اليوم خسارة كبرى للقوة الناعمة المصرية، ولكن أعماله ستبقى شاهدة على فنه ودوره ورسالته.

اقرأ أيضًا:

بالتفاصيل.. الحسابات الفلكية تحدد موعد شهر رمضان 2026 في مصر

"تصل لحد الضباب".. الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة تعيق الرؤية

عدد وأيام الإجازات الرسمية للعاملين في القطاع الخاص.. أبرزها المولد النبوي

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الهيئة الوطنية للإعلام أحمد المسلماني داوود عبدالسيد

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
17:00

الكونغو الديمقراطية

نيجيريا

- -
22:00

تونس

الجابون

- -
14:30

موزمبيق

أوغندا

- -
19:30

تنزانيا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| وفاة المخرج داوود عبدالسيد
فلوس وكروت دعائية.. الداخلية تضبط شبكات شراء الأصوات بالدوائر الملغاة | صور