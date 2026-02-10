إعلان

أحمد موسى: "الداخلية ضبطت صاحب صفحة حرضت على قتلي في ساعتين"

كتب : داليا الظنيني

10:34 م 10/02/2026

أحمد موسى

أشاد الإعلامي أحمد موسى بسرعة استجابة الأجهزة الأمنية للبلاغات والشكاوى خلال الفترة الأخيرة.

وقال موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي" عبر قناة "صدى البلد"، وزارة الداخلية نجحت في ضبط صاحب صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي حرضت على قتله خلال الأسبوع الماضي.

وأضاف: "وزارة الداخلية بعد ساعتين كانوا جابوا المتهم من إحدى قرى محافظة الشرقية".

ووجه الشكر للواء محمود توفيق وزير الداخلية وللنائب العام على "هذه اليقظة والاحترافية التي تسبق البلاغات الرسمية أحياناً".

