حدث في منتصف الليل| هل تُدرج الإسكندرية ضمن المرحلة الثانية للتأمين الصحي الشامل؟.. و"دولة التلاوة" يحتفي بالشيخ محمد عبد العزيز حصان

كتب : عمرو صالح

01:30 ص 27/12/2025

حدث في منتصف الليل

شهدت ليلة الجمعة، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

"دولة التلاوة" يحتفي بمسيرة الشيخ محمد عبد العزيز حصان

قبل رأس السنة.. قائمة الإجازات الرسمية لشهر يناير 2026 في مصر

اضطراب بالملاحة وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس الأيام المقبلة

هل تُدرج الإسكندرية ضمن المرحلة الثانية للتأمين الصحي الشامل؟.. الحكومة توضح

قريطم يوضح تعديلات قانون المرور: غرامات تصل لـ5 آلاف جنيه للنقل الثقيل

اضطراب بالملاحة وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس الأيام المقبلة
ملخص وفيديو أهداف مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا