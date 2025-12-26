شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها: دعوة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إلى التضامن مع الأبرياء في قطاع غزة.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

شيخ الأزهر يوجّه نداءً عالميًا لإنقاذ أبرياء غزة من الظروف المناخية القاسية

وجه الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، نداءً عالميًا باللغتين العربية والإنجليزية، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، دعا فيه إلى التضامن العاجل مع أبرياء غزة، الذين يواجهون ظروفًا مناخية بالغة القسوة، تتزامن مع استمرار العدوان والانتهاكات الصهيونية المتكررة.

متحدث الوزراء يكشف معدلات تنفيذ مشروع تطوير روضة السيدة 2

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تبذل جهودًا حثيثة لتطوير المناطق غير الآمنة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

دولة التلاوة.. وزارة الأوقاف تشوق الجمهور بهذا الفيديو

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الأوقاف المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منذ قليل، برومو قصير يتضمن مشاهد مختارة من تلاوات المتسابقين في برنامج دولة التلاوة، خلال الحلقة الـ13 من البرنامج.

حالة الطقس غدا السبت.. الأرصاد تحذر المواطنين في هذه المناطق

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس غدًا السبت الموافق 27 ديسمبر 2025، على مختلف مناطق وأنحاء الجمهورية.

وزير العمل يصدر قرارًا بتنظيم ساعات تواجد العاملين بالأعمال المتقطعة والأجر الإضافي- (مستند)

أعلن محمد جبران، وزير العمل، صدور القرار الوزاري رقم 290 لسنة 2025، بشأن تحديد الأعمال المتقطعة بطبيعتها التي يجوز فيها تنظيم تواجد العامل بالمنشأة بما يزيد على عشر ساعات، على ألا يتجاوز اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد، وذلك بما يحقق التوازن بين متطلبات التشغيل وطبيعة بعض الأنشطة الخاصة، مع ضمان حقوق العاملين وترسيخ معايير العمل اللائق داخل سوق العمل المصري.

الزراعة" تطلق أول "مختبر حي" كأحدث التقنيات العالمية في الإرشاد الزراعي

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في معهد بحوث المحاصيل الحقلية التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، "المختبر الحي لسلسلة قيمة القمح"، تحت رعاية علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، كأحدث النظم العالمية في الإرشاد الزراعي لاستكشاف مستقبل ابتكارات القمح.

خطة القوافل الطبية العلاجية المجانية حتى يونيو 2026 في الجيزة -(صور)

أعلنت محافظة الجيزة، عن انطلاق خطة القوافل الطبية العلاجية المجانية على مستوى المراكز والمدن خلال النصف الأول من العام الجديد، على أن تبدأ اعتبارًا من 2 يناير 2026، وتستمر لمدة 6 أشهر حتى نهاية يونيو من العام نفسه.

الحكومة تحسم الجدل بشأن طلب البنوك تحديث بيانات العملاء عبر الاتصالات الهاتفية

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حقيقة ما تردد بشأن طلب البنوك من العملاء تحديث بيانات حساباتهم عبر الاتصالات الهاتفية.

كامل الوزير يترأس اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة موانئ مصر البحرية

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية لشركة موانئ مصر البحرية وذلك بحضور الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، واللواء نهاد شاهين، نائب وزير النقل للنقل البحرى والمهندس محمد فتحي معاون الوزير للنقل البحري ورؤساء الجهات المساهمة وأعضاء مجلس الإدارة.

الزراعة: الطبيب البيطري خط الدفاع الأول عن صحة الإنسان.. وتعاون مشترك لحل أزمة كلاب الشوارع

استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور مجدي حسن، نقيب عام الأطباء البيطريين، والوفد المرافق له، في لقاء موسع تناول سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والنقابة، ومناقشة عدد من الملفات الحيوية التي تمس القطاع البيطري والصحة العامة، وذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة.

بديل التوك توك في القاهرة.. 6 صور للسيارة كيوت بعد تشغيلها رسميًا

بدأت محافظة القاهرة، في تنفيذ مبادرة استبدال مركبات "التوك توك" بسيارات "كيوت" الصغيرة، كبديل حضاري وآمن ومرخص، بالمنطقة الشمالية كمرحلة أولى سيتم تعميمها في باقي المناطق حال نجاحها.

أسعار عمرة منتصف العام للمستويين الاقتصادي والخمس نجوم

كشف محمد عابد، عضو غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، أسعار عمرة منتصف العام للمستوى الاقتصادي والخمس نجوم 2026.

