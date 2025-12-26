السياحة تُحدد آخر موعد لمعاينة السكن وتوثيق عقود الحج 2026 -(مستند)

أصدرت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، كتابًا دوريًا رقم (333) لسنة 2025، خاطبت خلاله الشركات السياحية المنفذة لبرامج الحج، بشأن الالتزام بالمواعيد المحددة لمعاينة السكن وتوثيق العقود الخاصة بحجاج موسم 1447 هـ / 2026 م.

وأوضحت الغرفة، في خطابها الموجه إلى الممثلين القانونيين للشركات الأعضاء، وحصل "مصراوي" على نسخة منه، أنه في ضوء الإجراءات التنفيذية لموسم الحج الحالي، وإلحاقًا بالكتاب الدوري رقم (310) لسنة 2025 الصادر بتاريخ 3 ديسمبر 2025، والذي تضمن القواعد والإجراءات المنظمة لفترة معاينة السكن وتوثيق العقود، فقد ورد إليها خطاب رسمي من وزارة السياحة والآثار يؤكد أن آخر موعد لإنهاء هذه الإجراءات هو يوم 12 يناير 2026، دون أي نية لمد المهلة المقررة.

وأكدت الغرفة، أن هذا الموعد يأتي وفقًا للجدول الزمني المُعلن من وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، والذي يحدد توقيتات الانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بموسم الحج، مشددة على ضرورة الالتزام الكامل بهذه المواعيد حرصًا على انتظام المنظومة وعدم تعطيل المراحل اللاحقة.

وشددت غرفة شركات السياحة، على أن عدم الالتزام بالموعد المحدد قد يضطر وزارة السياحة والآثار إلى اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بشأن قيم التأمين المقدم من الشركات، لإنهاء إجراءات التضامن، وذلك طبقًا لما ورد في الفقرة (ج) من البند ثالثًا الخاص بالإجراءات والشروط المنظمة للتنفيذ.

ودعت الغرفة، الشركات السياحية المنفذة للحج، إلى الإسراع في إنهاء إجراءات معاينة السكن قبل الموعد المحدد بمدة كافية، ضمانًا لإنهاء باقي الإجراءات دون تأخير، وحفاظًا على حقوق الحجاج، وتفادي تعرض الشركات المخالفة لأي جزاءات قانونية مقررة في هذا الشأن.

