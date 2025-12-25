بعد صدور الكتاب الأبيض.. وزير الخارجية في لقاء خاص للتليفزيون المصري

أجرى الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، اليوم الخميس، لقاءً خاصًا مع التليفزيون المصري، تناول خلاله أبرز ملامح العقيدة الدبلوماسية المصرية وتوجهات السياسة الخارجية، بالإضافة إلى تعامل مصر مع ملفات المنطقة في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

جاء اللقاء في إطار حرص وزير الخارجية على تعزيز التواصل مع الإعلام الوطني، إذ جمعه مع الكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ومجموعة من مذيعي التلفزيون المصري، مشكلًا أول حوار تفاعلي بعد صدور الكتاب الأبيض للسياسة الخارجية المصرية بعنوان "الاتزان الاستراتيجي".

واستمع وزير الخارجية، خلال الحوار، إلى مقترحات وتساؤلات الإعلاميين حول دور الإعلام في دعم السياسة الخارجية، مؤكدًا حرص وزارة الخارجية على استمرار التنسيق والتواصل مع الإعلاميين باعتبارهم شريكًا رئيسيًا في الدفاع عن المصالح الوطنية وتعزيز صورة مصر على الساحة الدولية.

وشدد "عبدالعاطي" على الدور المحوري للإعلام الوطني في دعم الأمن القومي وبناء الوعي العام وصياغة خطاب مسؤول يعكس ثوابت الدولة ومصالحها العليا، مشيرًا إلى المكانة التاريخية التي يضطلع بها ماسبيرو كمنصة رئيسية للتعبير عن موقف الدولة المصرية داخليًا وخارجيًا.

واستعرض وزير الخارجية والهجرة محددات السياسة الخارجية المصرية والتحديات الإقليمية والدولية، مؤكّدًا أن التكامل بين الدبلوماسية والإعلام يعد عنصرًا أساسيًا في نقل صورة دقيقة ومتوازنة عن تحركات الدولة وسياساتها في مختلف الملفات والقضايا.

وأكد أن العقيدة الدبلوماسية المصرية تقوم على مجموعة من المبادئ الأساسية، أبرزها: احترام سيادة الدول، عدم التدخل في الشؤون الداخلية، الحفاظ على الدولة الوطنية، تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية لتسوية النزاعات.

وشدد الوزير، على أن مصر تتحرك وفق ثوابت واضحة عبر دوائر متعددة ومتناسقة، مع وضع تحقيق الاستقرار والسلام في مقدمة أولوياتها، مستندة إلى تاريخ طويل من التوازن والحكمة.

وأوضح أن مصر تتعامل مع قضايا المنطقة برؤية شاملة ومسؤولة، تراعي تعقيدات الأوضاع وتشابك المصالح، مع التأكيد الدائم على رفض التصعيد ودعم الحلول السياسية بما يحفظ أمن الشعوب واستقرار الدول.

