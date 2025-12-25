إعلان

"رشوان": احتلال أجزاء من غزة أو الاحتفاظ بها معناه انهيار الاتفاق وعودة الحرب

كتب : حسن مرسي

08:30 م 25/12/2025

ضياء رشوان

أكد ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بعدم الانسحاب من غزة وتحويل الخط الأصفر إلى حدود جديدة، تشكل خطرًا كبيرًا على الاتفاق برمته.

وقال "رشوان"، في حواره ببرنامج "التاسعة" على قناة "سكاي نيوز عربية"، إن الوسطاء والأمريكيين يدركون هذا الخطر جيدًا، مضيفًا أن الضغط الفعال على إسرائيل لن يأتي إلا من الولايات المتحدة فقط.

وأوضح أن الرئيس ترامب أدرج بندًا واضحًا في اتفاقه يمنع إجبار أي فلسطيني على مغادرة غزة، مشيرًا إلى أن من يغادر طوعًا له حق العودة، وهو تغيير نوعي عن تصريحاته السابقة.

وتابع رئيس الهيئة العامة للاستعلامات: ترامب تحدث لأول مرة بوضوح عن عدم ضم أجزاء من الضفة الغربية، مؤكدًا أن الموقف الأمريكي أصبح متقدمًا نسبيًا.

وأكد "رشوان"، أن احتلال أجزاء من غزة أو الاحتفاظ بها يعني انهيار الاتفاق وعودة الحرب في أي لحظة، مشددًا على أن ترامب حريص جدًا على هذه الخطة الوحيدة التي تحمل اسمه طوال عام حكمه.

وأشار إلى أن الضغط الأمريكي سيكون حاسمًا لمنع إسرائيل من تنفيذ تصريحات كاتس، وترامب لن يسمح بإفساد سمعته بهذا الشكل.

ضياء رشوان الهيئة العامة للاستعلامات احتلال أجزاء من غزة تحويل الخط الأصفر إلى حدود جديدة ضياء رشوان ببرنامج التاسعة

