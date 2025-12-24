كشف أحمد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، عن التطور الهائل الذي شهده برنامج "تكافل وكرامة" منذ انطلاقه عام 2015.

وأوضح خلال لقاء تليفزيوني لقناة "المحور" أن البرنامج بدأ بدعم 1.7 مليون أسرة وميزانية بلغت 5 مليارات جنيه، ليصل اليوم إلى مستويات غير مسبوقة.

وقال عبد الرحمن إن الدولة نجحت خلال 10 سنوات في توسيع قاعدة المستفيدين بشكل كبير، إذ قفزت المخصصات المالية في الموازنة العامة للدولة لتصل إلى 54 مليار جنيه.

وأشار عبد الرحمن إلى أن عدد الأسر المستفيدة حاليا بلغ نحو 4.7 مليون أسرة، مؤكدًا أن "تكافل وكرامة" هو برنامج "ديناميكي" يسمح بضم أسر جديدة باستمرار لضمان شمول كافة الفئات المحتاجة.

وذكر رئيس الإدارة المركزية فيما يتعلق بمعايير الاستمرار في البرنامج، أن خروج أي أسرة من منظومة الدعم يرتبط حصرا بتحسن أوضاعها الاقتصادية.

وأكد أن الوزارة تمتلك قاعدة بيانات متكاملة للأسر الأولى بالرعاية لضمان وصول الدعم لمستحقيه بدقة عالية، لافتا إلى أن وزيرة التضامن تتبنى فلسفة ترتكز على "التمكين الاقتصادي" بجانب الحماية الاجتماعية.

ونوه أن الحكومة المصرية تضع مد شبكات الأمان الاجتماعي على رأس أولوياتها، معتبرا أن مصر حققت نجاحات وقفزات هائلة في هذا الملف، ومختتمًا أن أي خطة للنهضة الاقتصادية يجب أن يسير معها بالتوازي برنامج حماية اجتماعية قوي، وذلك لحماية المواطنين من التبعات المباشرة لبرامج الإصلاح الاقتصادي.

اقرأ أيضًا:

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بشأن لجنة التصرف في أموال الجماعات الإرهابية

الممنوعات والتذاكر.. ننشر مدونة ضوابط زيارة المتحف المصري الكبير

وزير السياحة: لا توجد كوتة لزيارات المصريين والأجانب لـ"المتحف الكبير"