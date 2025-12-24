الحج 2026.. توضيح مهم من السياحة بشأن التطعيم ضد الالتهاب السحائي

أصدرت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، اليوم الأربعاء، الكتاب الدوري رقم (332) لسنة 2025، تضمن توجيهات هامة بشأن شهادات التطعيم ضد الالتهاب السحائي للحج والعمرة.

وبحسب الكتاب الدوري الذي تلقته الغرفة من وزارة السياحة والآثار، بالتنسيق مع قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، وحصل "مصراوي" على نسخة منه، فإن شهادات التطعيم الصادرة من وزارة الصحة المصرية والمختومة بشعار الجمهورية سارية ومعتمدة رسميًا لمدة خمس سنوات من تاريخ الإصدار.

ووفق غرفة السياحة، فإن القرار شمل جميع شهادات الحج والعمرة السابقة التي لا تزال ضمن فترة صلاحيتها، مؤكدًا على ضرورة علم الشركات السياحية بهذا القرار والالتزام به لرحلات العمرة والحج لعام 1447هـ، وذلك لتفادي إلزام المعتمرين والحجاج بإعادة التطعيم أو استخراج شهادات جديدة دون مبرر صحي.

وشددت الغرفة، على أهمية التزام شركات السياحة بالتوجيهات الصادرة لتيسير إجراءات السفر وضمان صحة وسلامة المعتمرين والحجاج.

