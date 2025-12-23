شهدت ليلة الإثنين، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة طقس الساعات المقبلة.. وتحذيرات من هذه الظاهرة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في منشور لها منذ قليل على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، من استمرار الأجواء شديدة البرودة في الصباح الباكر، مع دفء نسبي خلال النهار، وطقس شديد البرودة ليلاً على أغلب أنحاء البلاد.

إدارة المتحف المصري الكبير تُصدر عدة قرارات منذ افتتاحه.. مصدر يوضح الأسباب

كشف الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير، عن تفاصيل بعض القرارات المتعلقة بالمتحف بعد افتتاحه.

الوضع "كارثي".. نقيب الأسنان: أعداد الخريجين يفوق القدرة الاستيعابية للسوق المحلي

حذر الدكتور إيهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان، من تفاقم من المستقبل القاتم الذي يواجه مهنة طب الأسنان في مصر، واصفًا الوضع الحالي بـ "الكارثي" نتيجة التضخم غير المنضبط في أعداد الخريجين، بما يفوق بمراحل قدرة الاستيعاب الفعلية للسوق المحلي.

بعد شائعة تسببه في سقوط منازل.. تعرف على النمل الأبيض وطرق الوقاية منه

انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية العديد من الأنباء على مواقع التواصل الاجتماعي عن سقوط العديد من المنازل في محافظة الأقصر نتيجة لإصابتها بما يعرف بحشرة النمل الأبيض، الأمر الذي نفته وزارة الزراعة في بيان رسمي جملة وتفصيلًا، ويمكنكم الاطلاع على تفاصيله عن طريق الضغط هنا.

بيان عاجل من الزراعة بشأن حقيقة تسبب النمل الأبيض في انهيار منازل بالأقصر

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حقيقة تسبب حشرة "النمل الأبيض" في سقوط 3 منازل بالأقصر.

الحكومة صاحية ودارسة.. تفاصيل مناقشة تعديلات قانون نقابة المهن الرياضية بـ"الشيوخ"

حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ التي انعقدت صباح اليوم الاثنين برئاسة المستشار عصام فريد رئيس المجلس، وبحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

مدبولي: معدل البطالة انخفض من 13.5٪ في 2013 لـ6.2٪ بفضل المشروعات القومية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن معدل البطالة كان في عام 2013 يصل إلى نحو 13.5٪، فيما يبلغ الآن نحو 6.2٪، مؤكدا أن هذا التحسن تحقق بفضل المشروعات الكبرى التي نفذتها الدولة، والتي وفرت الآلاف من فرص العمل للشباب المصري.