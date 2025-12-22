أوضح الدكتور إيهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان، أن مقترح "تصدير" الخريجين الفائضين إلى الأسواق الخارجية بات يواجه تحديات واقعية صعبة، مشددًا على أن الدول العربية، خاصة الخليجية، وصلت إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي ولم تعد تفتح أبوابها إلا للفئات المهنية العليا من الأخصائيين والاستشاريين فقط.

وقال نقيب أطباء الأسنان، في مداخلة هاتفية لبرنامج «أهل مصر» عبر فضائية أزهري، إن التغيرات في قوانين العمل الدولية، كما في المملكة العربية السعودية، أدت إلى إلغاء التأشيرات المخصصة لمرتبة "طبيب ممارس عام"، لافتًا إلى أن الطبيب البشري لا يزال يحظى بفرص أفضل مقارنة بطبيب الأسنان الذي بات يواجه سوقًا خارجيًا منغلقًا أمام الخريجين الجدد.

وأضاف "هيكل"، أن المساعي التي بذلتها النقابة لفتح قنوات عمل دولية لم تسفر إلا عن نتائج محدودة جدًا، ضاربًا المثال بتجربة إيفاد 10 أطباء فقط إلى إيطاليا، وهو ما اعتبره رقمًا ضئيلاً لا يمكن التعويل عليه لحل أزمة تكدس آلاف الخريجين سنويًا.

وذكر أن الخيارات المتاحة في القارة الإفريقية تضع شروطًا تعجيزية أمام الشباب، حيث تشترط تلك الدول أن يقوم الطبيب بتأسيس عيادته الخاصة على نفقته الشخصية بدلاً من التوظيف المباشر، وهو أمر يتجاوز القدرات المادية لمعظم الخريجين في بداية مشوارهم المهني.