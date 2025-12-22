أسوان تستعد لاستقبال البابا تواضروس الثاني في أول زيارة رسمية للمحافظة

تشهد محافظة أسوان استعدادات مكثفة لاستقبال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خلال الأيام المقبلة، في أول زيارة رسمية له إلى المحافظة.

وعقد اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، في هذا السياق، اجتماعًا تنسيقيًا مع الأنبا بيشوي، أسقف إيبارشية أسوان وتوابعها، بحضور وفد من الأقباط الأرثوذكس، والمهندس عمرو لاشين، نائب المحافظ، لمتابعة وضع اللمسات النهائية الخاصة بتنظيم الزيارة التاريخية.

وأكد المحافظ على أهمية الاستعداد الجيد والتنظيم المتكامل للزيارة، مشيرًا إلى أن قداسة البابا يحظى بمكانة روحية ووطنية كبيرة، وأن الزيارة تعكس عمق الروابط الوطنية بين أبناء الشعب المصري وتجسد قيم المحبة والسلام والتعايش المشترك التي يحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على ترسيخها في مختلف المناسبات الدينية والوطنية.

وشدد اللواء إسماعيل كمال على التزام الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتقديم كافة أوجه الدعم والتنسيق مع الجهات المعنية لإنجاح الزيارة، باعتبارها حدثًا وطنيًا بارزًا يعزز وحدة الصف ويؤكد تماسك النسيج الوطني، ويبرز دور أسوان كنموذج للتسامح والتآخي بين أبنائها.

ومن جانبه، أعرب الأنبا بيشوي عن تقديره للتعاون المثمر والتسهيلات التي تقدمها المحافظة، مشيدًا بالجهود المبذولة لضمان نجاح الزيارة، ومؤكدًا أن زيارة قداسة البابا تحمل رسائل سامية للمحبة والسلام وتدعم مسيرة التنمية والبناء التي تشهدها أسوان في مختلف القطاعات.

اقرأ أيضًا:

1500 جنيه.. منحة حكومية تُصرف خلال أيام لهذه الفئة بمناسبة عيد الميلاد

أعراض الإنفلونزا الخطرة لدى الأطفال.. متى تقلق؟