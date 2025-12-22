إعلان

كلنا ثقة في صلاح ورفاقه.. شباب النواب: المنتخب المصري قادر على التتويج باللقب الأفريقي

كتب : نشأت علي

03:30 م 22/12/2025

مجلس النواب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وجه الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، رسالة دعم للمنتخب القومي لكرة القدم قبل خوضه أولى لقاءاته اليوم في بطولة أمم أفريقيا التي تستضيفها دولة المغرب الشقيقة.

وأكد الدكتور محمود حسين، في تصريحات صحفية اليوم، حرص جميع أعضاء البرلمان المصري علي تقديم الدعم الكامل للمنتخب القومي؛ لتحقيق آمال وتطلعات الشعب المصري العاشق لكرة القدم بالفوز بالبطولة الأفريقية، مؤكدًا أن لجنة الشباب حريصة علي تقديم كافة الدعم للمنتخب.

وأضاف أن المنتخب المصري يضم بين صفوفه مجموعة من اللاعبين أصحاب المهارات العالية والخبرات الكبيرة إلى جانب مدير فني وطني لديه خبرات كبيرة وحقق نتائج إيجابية بالوصول لنهائيات كأس العالم وأمم افريقيا دون أي هزيمة.

وأشار رئيس لجنة الشباب، إلي أهمية مؤازرة جماهير الكرة والإعلاميين وجميع أعضاء المنظومة للمنتخب القومي في تلك المهمة الوطنية؛ ليحقق انجاز يسعد به الجماهير المصرية، قائلًا: "كلنا ثقة في محمد صلاح ورفاقه في حصد اللقب الأفريقي من داخل المغرب الشقيق".

اقرأ أيضاً:

برودة شديدة وشبورة ورياح.. الأرصاد تُعلن طقس الـ5 أيام المقبلة

عماد الدين أديب: مصر تحتاج رئيس وزراء جديد يقول لأكبر رأس في البلد "لأ"

برلمانية المؤتمر: تعديلات قانون الكهرباء خطوة ضرورية لحماية المرفق

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس النواب محمود حسين بطولة أمم أفريقيا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
22:00

زيمبابوي

جنوب أفريقيا

- -
19:00

أنجـــــولا

الكونغو الديمقراطية

- -
14:30

بنين

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

رئيس "طاقة الشيوخ": زيادة في أسعار الكهرباء قريبًا
سعر الذهب اليوم بمصر يسجل أعلى مستوى تاريخي على الإطلاق بمنتصف التعاملات
"4 قنوات ببلاش".. كيفية مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي في أمم أفريقيا مجانا
لماذا أوصت "مفوضي الدولة" برفض طعن الزمالك بخصوص أرض أكتوبر؟
ثبات الحارس وثلاثي دفاعي.. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام زيمبابوي
البنك الأهلي يوقف الرسوم الإدارية على القروض الشخصية لفترة محدودة.. فما التفاصيل؟
بينها مصر وزيمبابوي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة