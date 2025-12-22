وجه الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، رسالة دعم للمنتخب القومي لكرة القدم قبل خوضه أولى لقاءاته اليوم في بطولة أمم أفريقيا التي تستضيفها دولة المغرب الشقيقة.

وأكد الدكتور محمود حسين، في تصريحات صحفية اليوم، حرص جميع أعضاء البرلمان المصري علي تقديم الدعم الكامل للمنتخب القومي؛ لتحقيق آمال وتطلعات الشعب المصري العاشق لكرة القدم بالفوز بالبطولة الأفريقية، مؤكدًا أن لجنة الشباب حريصة علي تقديم كافة الدعم للمنتخب.

وأضاف أن المنتخب المصري يضم بين صفوفه مجموعة من اللاعبين أصحاب المهارات العالية والخبرات الكبيرة إلى جانب مدير فني وطني لديه خبرات كبيرة وحقق نتائج إيجابية بالوصول لنهائيات كأس العالم وأمم افريقيا دون أي هزيمة.

وأشار رئيس لجنة الشباب، إلي أهمية مؤازرة جماهير الكرة والإعلاميين وجميع أعضاء المنظومة للمنتخب القومي في تلك المهمة الوطنية؛ ليحقق انجاز يسعد به الجماهير المصرية، قائلًا: "كلنا ثقة في محمد صلاح ورفاقه في حصد اللقب الأفريقي من داخل المغرب الشقيق".

