"الأعلى للإعلام" و"الملكية الفكرية" يبحثان حماية الإرث الإعلامي والفني والثقافي

كتب : محمد أبو بكر

02:44 م 22/12/2025

المهندس خالد عبدالعزيز

عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اجتماعه الثاني مع الجهاز المصري للملكية الفكرية؛ لمتابعة خطوات التعاون المشترك وتعزيز آليات حماية الإرث الإعلامي والفني والثقافي المصري، وصون حقوق الملكية الفكرية المرتبطة به، في ظل التحولات الرقمية المتسارعة.

واستقبل المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس، الدكتور هشام عزمي، رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، وتم التأكيد على أهمية تبنّي رؤية استراتيجية شاملة بخطة زمنية محددة لحماية الموروث الإعلامي والفني والثقافي المصري، الممتد لأكثر من مائة عام، والذي شكّل أحد أعمدة الوعي الثقافي العربي ورسّخ مكانة مصر كمركز رئيسي للإبداع والقوة الناعمة، مع تطوير آليات فعّالة لصون حقوق الملكية الفكرية ومواكبة التحول الرقمي العالمي.

وشدّد الجانبان، بحسب بيان "الأعلى للإعلام"، الاثنين، على ضرورة تكامل الأدوار بين الجهات المعنية، ووضع أطر تنظيمية وتنفيذية مشتركة تضمن حماية المحتوى المصري من التعديات الرقمية، وتعزّز من ريادته الثقافية والإعلامية إقليميًا ودوليًا، إلى جانب تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية حقوق الملكية الفكرية، ودعم الابتكار والإنتاج الإبداعي المصري، خاصة بين الأجيال الشابة وصنّاع المحتوى.

وأكّد الطرفان أن حماية هذا الإرث العريق تتطلب توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية الحديثة في الحصر والتوثيق والأرشفة ورصد الانتهاكات عبر المنصات العالمية، مع إعادة تقديمه برؤى إبداعية معاصرة تواكب أنماط التلقي الحديثة، وتسهم في تسويقه عالميًا وتعظيم الاستفادة الاقتصادية منه، بما يعزّز الموارد المالية للدولة، ويحافظ في الوقت ذاته على الهوية المصرية والحقوق الفكرية المرتبطة بها.

واجتمع رئيس المجلس، مع ممثلي المنصات العالمية لمناقشة آليات حماية المحتوى المصري الموزع رقميًا، وتعزيز التعاون الدولي لضمان حقوق الملكية الفكرية على المنصات المختلفة، بما يسهم في ترسيخ مكانة مصر الثقافية والإعلامية عالميًا.

وتم التأكيد على استمرار التنسيق والتعاون خلال المرحلة المقبلة، ووضع برامج تنفيذية مشتركة تُسهم في حماية الإرث الإعلامي والفني والثقافي المصري، وتعزيز دوره في دعم التنمية وترسيخ مكانة مصر الثقافية والإعلامية على المستويين الإقليمي والدولي.

المهندس خالد عبدالعزيز الملكية الفكرية حماية الإرث الإعلامي

