رئيس "طاقة الشيوخ": زيادة في أسعار الكهرباء قريبًا

قال المهندس أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة في مجلس الشيوخ ورئيس جمعية المهندسين المصرية، إن مصر تواجه تحديات في تطبيق سياسات الطاقة على الأرض دون أن تؤثر سلبًا على المواطنين والمستهلكين.

وأوضح كمال، خلال حواره في برنامج "حوار الأسبوع" على قناة CNBC عربية، أن أحد أبرز التحديات يكمن في اختلاف ثقافة الاستهلاك بين المواطنين؛ إذ هناك مَن يستهلك بشكل غير رشيد، أو يتجاوز الحدود أحيانًا، أو حتى يسرق التيار الكهربائي.

وشدد رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة في مجلس الشيوخ على أهمية البدء بمرحلة التثقيف والتوعية حول الاستهلاك الصحيح للطاقة، مع وضع آليات للرقابة والعقوبات لتقليل الهدر وضمان العدالة في الاستفادة من الخدمات.

وأشار رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة في مجلس الشيوخ، إلى أن التسعير الحالي للخدمات يراعي مستوى الدخل الاجتماعي؛ ما يؤدي إلى بيع الكهرباء بأسعار أقل من تكلفتها، وهو ما يقتضي تدخل الدولة عبر الدعم.

وأضاف كمال أن الاتفاقات الحالية مع صندوق النقد الدولي تهدف إلى الوصول إلى مرحلة استرداد التكاليف الحقيقية للكهرباء، مشيرًا إلى أن هناك زيادة قريبة متوقعة في أسعار الكهرباء.

وأوضح كمال، بشأن تكلفة إنتاج الكهرباء، أن الغاز يمثل المادة الخام الأساسية، ويتم توفيره من 4 مصادر؛ هي: مصدران محليان ومصدران خارجيان.

وأفاد رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة في مجلس الشيوخ أن نحو 75% من الغاز المنتج محليًّا يتم الحصول عليه دون تكلفة، بينما يتم شراء 25% المتبقية بأسعار تفضيلية من الشركات الأجنبية، بالإضافة إلى استيراد جزء من الغاز الخارجي بأسعار أعلى تتراوح بين 13 و14 دولارًا للمليون وحدة حرارية، وبهذا يكون متوسط تكلفة الغاز نحو 7.5 إلى 8 دولارات للمليون وحدة حرارية، في حين يدفع المستهلك حاليًّا ما يقارب نصف هذا المبلغ، إضافة إلى دعم إضافي للوصول إلى أعلى شريحة استهلاك.

وأكد رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ أن هذه الفجوة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع، توضح حجم الدعم المقدم للمواطن، لكنه أشار إلى أن مصر أمام فرص للاستفادة من الطاقة المتجددة؛ مثل: الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، التي قد تقلل التكلفة إلى سنتَين فقط للوحدة الحرارية، مقارنةً بالاستيراد الباهظ للغاز.

وأوضح كمال أن تأخر مشروعات الطاقة المتجددة أدى إلى الاعتماد الكبير على استيراد الغاز لتفادي انقطاع الكهرباء، مشددًا على أهمية تطوير هذه المشروعات؛ لتوفير بدائل أقل تكلفة وأكثر استدامة.

اقرأ أيضًا:

برودة شديدة وشبورة ورياح.. الأرصاد تُعلن طقس الـ5 أيام المقبلة

عماد الدين أديب: مصر تحتاج رئيس وزراء جديد يقول لأكبر رأس في البلد "لأ"

برلمانية المؤتمر: تعديلات قانون الكهرباء خطوة ضرورية لحماية المرفق