كتب- محمد شاكر:

يفتتح الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، غدًا الثلاثاء 23 ديسمبر، فعاليات الدورة الخامسة عشرة من ملتقى القاهرة الدولي لأفلام التحريك (Animation)، والذي ينظمه صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

من جانبه أوضح رئيس الملتقى المعماري حمدي السطوحي أن ملتقى القاهرة الدولي لأفلام التحريك يُعد أحد المشروعات الثقافية المتخصصة التي يحرص صندوق التنمية الثقافية على تطويرها بشكل مستمر، باعتباره منصة دولية فاعلة لدعم فنون التحريك، واحتضان الطاقات الإبداعية الشابة، وربط الإبداع المصري بالحراك الفني العالمي في مجالات الرسوم المتحركة والفنون الرقمية.

وأشار "السطوحي"، أن هذه الدورة تمثل محطة مهمة في مسيرة الملتقى، سواء من حيث حجم المشاركة الدولية أو تنوع التجارب الفنية، بما يعكس نجاح رؤية الصندوق في توسيع قاعدة المشاركة الثقافية، وإتاحة الفرص أمام المبدعين الشباب للتفاعل مع تجارب عالمية رائدة، مؤكدًا أن فنون التحريك أصبحت اليوم أحد الروافد الأساسية للصناعات الإبداعية الحديثة.

وأوضح رئيس ملتقي القاهرة الدولي لأفلام التحريك أن وزارة الثقافة، من خلال صندوق التنمية الثقافية، تولي اهتمامًا خاصًا بالفنون البصرية المعاصرة، وتسعى إلى دعم المبادرات التي تواكب التطور التكنولوجي المتسارع، وتسهم في ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي للإبداع الثقافي.