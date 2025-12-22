أكد المفكر السياسي عماد الدين أديب أن قوة أي نظام برلماني تعتمد على وجود معارضة قوية وفاعلة، قائلاً: "لا تستقيم الموالاة في أي زمن، كان من كان، إلا بوجود معارضة قوية".

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر": "نريد معارضة موضوعية، مش معارضة بطريقة الردح والذبح والفضائح".

وأوضح أديب مواصفات المعارضة البناءة التي يتحدث عنها، "أنا لا أبحث عن النائب اللي بيسلِّك، ولا اللي بيدافع عن مصالحه الشخصية، أنا أبحث عن نائب الشعب الذي يدافع عن حقوق الناس والذي عنده قضية عامة، نائب يكون عنده بدائل، ويكون عنده دراسات، ويكون عنده أفكار، ويكون عنده شجاعة".

وأشار إلى نماذج تاريخية من البرلمانيين المصريين الذين مثلوا هذا النموذج، قائلاً: "احنا عشنا في أوقات كنا بنشوف الدكتور محمود القاضي، وأبو العز الحريري، وخالد محيي الدين، وفرج الله باشا... دول كانوا ناس كانوا بيعارضوا للمصلحة العامة"، مؤكدًا أن هذا النهج ليس عيبًا، بل هو الواجب المنوط بالنائب.

وعن الانتخابات البرلمانية الأخيرة، أعرب الدكتور عماد الدين أديب عن تحفظه الشديد على بعض الممارسات التي رافقتها.

وقال: "أنا لو كنت من اللجنة العليا للانتخابات، ما كنتش أقرّيت الانتخابات اللي حصلت، كنت ألغيت كل الانتخابات"، وعلّل ذلك: "الأساس الذي قامت عليه الانتخابات بأن ناس تدفع فلوس عشان تترشح في قوائم لا يجوز".

وأشار عماد الدين أديب إلى تدخل الرئيس لتصحيح المسار، مشددًا على أن "لو كنت من اللجنة، كنت هقول يستمر العمل بالمجلس الحالي لمدة 6 أشهر بشكل استثنائي، لحين تهيئة مناخ لانتخابات صحيحة وسليمة".