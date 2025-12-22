شهدت ليلة الأحد، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

هل سيتم التصالح في قضايا مخالفات الكهرباء بأثر رجعي في القانون الجديد؟

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع تعديل قانون الكهرباء لا يهدف إلى جمع حصيلة مالية من المصالحات بل إلى تجنب إحالة أي مواطن للمحاكمة الجنائية.

وقال فوزي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "الصورة" على قناة "النهار"، إن التصالح يُعد الطريق الأسرع والأيسر لتحقيق العدالة، مضيفًا أنه مشابه لجرائم المرور التي تنتهي غالباً بالمصالحة دون اللجوء إلى المحكمة إلا في حالات نادرة جدًا.

سارق الكهرباء هيدفع كام؟.. كل ما تريد معرفته عن تعديلات قانون الكهرباء بعد موافقة "الشيوخ"

ناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم الأحد، التعديلات المقدمة من الحكومة لمواجهة سرقة التيار الكهربائي، والتي تضمنت عقوبات مغلظة على المتورطين في سرقة التيار تصل إلى الحبس وغرامة تبدأ من ٥٠ ألف جنيه إلى مليون جنيه.

وخلال الجلسة وجه عددًا من النواب اتهامات للحكومة، بأنها الجهة الوحيدة المحتكرة لخدمتي المياه والكهرباء، سواء من حيث التسعير أو التكلفة ورغم ذلك تطلب من المواطن سداد الفاتورة دون معرفة أسس التسعير.

بيان مهم من المتحدث العسكري بشأن منح ضباط بالقوات المسلحة امتيازات

قال المتحدث العسكري، إن القيادة العامة تابعت ما تم تداوله خلال الساعات الماضية على بعض مواقع التواصل الاجتماعي من وثائق يُزعم ارتباطها بالقوات المسلحة، وذلك عبر حسابات تابعة للعناصر المناوئة بالخارج.

يأتي ذلك في إطار محاولاتها المستمرة لإثارة البلبلة وبث الشائعات وتعمّد إقحام أسماء قد سبق تقاعدهم من القوات المسلحة أو ترك الخدمة بها منذ فترة طويلة في محاولة لإضفاء مصداقية زائفة على تلك الادعاءات.

عماد الدين أديب: 2026 عام تسديد فواتير الأزمات والفوضى السياسية سمة العالم

توقع المفكر السياسي الدكتور عماد الدين أديب أن يكون عام 2026 هو العام الحاسم على الساحة الدولية، واصفًا إياه بأنه "عام تسديد فواتير أزمات عامي 2024 و2025".

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، أن العام المقبل سيكون محطة مؤدية لذلك الحسم.

طقس الاثنين.. الأرصاد: أمطار وبرودة شديدة شبورة كثيفة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعاتها لحالة الطقس غدًا الاثنين 22 ديسمبر 2025، حيث يسود طقس شديد البرودة خلال ساعات الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا، ويعود شديد البرودة ليلًا على أغلب أنحاء الجمهورية.

وأوضحت الهيئة أن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة تسجل 21 و12 درجة مئوية بالقاهرة الكبرى والوجه البحري، و20 و10 درجات على السواحل الشمالية، بينما تسجل 21 و7 درجات بشمال الصعيد، وترتفع بجنوب الصعيد إلى 26 درجة للعظمى و10 درجات للصغرى.

