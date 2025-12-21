أكد المهندس محمد جبران، وزير العمل، أن قانون العمل الجديد يفرض عقوبات رادعة لضمان الالتزام بحقوق العاملين وتنظيم سوق العمل.

وقال جبران في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، إن مخالفة عدم استخراج تصريح عمل للأجنبي كانت في القانون القديم تبدأ من 100 جنيه وتصل إلى 1000 جنيه، مضيفًا أن العقوبة الجديدة أصبحت تبدأ من 20 ألف جنيه وتصل إلى 200 ألف جنيه للفرد الواحد في حال التكرار والإصرار.

أوضح جبران، أن الوزارة نفذت في الفترة من 1 سبتمبر إلى 30 نوفمبر 4599 حملة تفتيش شملت 55 ألفاً و332 منشأة، مشيرًا إلى أن الحملات أسفرت عن تحرير 17 ألفاً و478 محضراً، منها 8300 محضر متعلق بمخالفات الأجانب.

وتابع وزير العمل محمد جبران أن بعض المنشآت بدأت تطبيق الحد الأدنى للأجور بما لا يقل عن 7000 جنيه، مؤكدًا أن الغرامة تتضاعف في حال العودة للمخالفة.

أكد جبران، أن الوزارة تتعامل بصرامة مع أي عرقلة لعمل المفتشين، مشددًا على أن إحدى المنشآت رفضت تقديم بيانات للمفتش فتم تغريمها 30 ألف جنيه فورًا.