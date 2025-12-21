إعلان

كرّمه الرئيس قبل ٣ أشهر.. وفاة الشيخ منصور الرفاعي عبيد وكيل وزارة الأوقاف الأسبق

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

09:37 م 21/12/2025

الأزهري يكرم الشيخ منصور الرفاعي قبل وفاته

نعى الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، ببالغ الحزن والأسى، المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ منصور الرفاعي عبيد - وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء قضاها في ميادين العلم والدعوة، تاركًا مؤلفات تزيد على الخمسين كتابًا تناولت القضايا الحياتية والأمور العصرية بمنظور إسلامي حكيم رشيد. وقد كان الفقيد -رحمه الله تعالى- نموذجًا ملهمًا لكل الأئمة والخطباء والعلماء في مصر والعالم.

وتقدم وزير الأوقاف بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد وذويه ومحبيه، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، كرم الشيخ منصور الرفاعي عبيد في احتفالية المولد النبوي الشريف منتصف سبتمبر الماضي.

منصور الرفاعي وزير الأوقاف أسامة الأزهري

