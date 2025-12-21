أكدت المهندسة هدى منصور، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مناجم السكري للذهب وممثلة الشركة الأجنبية المالكة، أن منجم السكري يُعد مشروعًا قوميًا لمصر يعتمد بشكل أساسي على الكوادر الوطنية.

وقالت منصور في لقاء من داخل منجم السكري مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، إن 97% من العاملين مصريون مقابل 3% فقط أجانب، مضيفة أنها فخورة بقيادة هذه المنظومة المتكاملة التي تُبرز قدرة المصريين على إدارة أحد أكبر مناجم الذهب عالميًا.

أوضحت منصور أن شركة "أنجلو جولد أشانتي" رابع أكبر شركة تعدين ذهب في العالم، مشيرة إلى أنها بدأت في جنوب أفريقيا ثم أصبحت أمريكية مدرجة في البورصة الأمريكية وتخضع لرقابة صارمة.

وتابعت المهندسة هدى منصور أن الشركة استحوذت في نوفمبر 2024 على حصة "سنتامين" مقابل 2.5 مليار دولار، مؤكدة أن هيكل الملكية في السكري شراكة متساوية بنسبة 50% لمصر عبر هيئة الثروة المعدنية و50% للشريك الأجنبي الذي يتولى الإدارة بفضل خبرته بالتنسيق الكامل مع الجانب المصري.

أكدت منصور، أن المنجم يُصنف ضمن أكبر المناجم العالمية بإنتاج سنوي يقارب نصف مليون أوقية ذهب وفق التقييمات الدولية، مشددة على أن الشراكة تعكس نموذجًا ناجحًا للاستفادة من الموارد الوطنية.