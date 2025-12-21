إعلان

97% من عمال "السكري" مصريون.. العضو المنتدب تكشف تفاصيل الشراكة في أكبر منجم ذهب

كتب : حسن مرسي

09:35 م 21/12/2025

مناجم السكري للذهب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكدت المهندسة هدى منصور، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مناجم السكري للذهب وممثلة الشركة الأجنبية المالكة، أن منجم السكري يُعد مشروعًا قوميًا لمصر يعتمد بشكل أساسي على الكوادر الوطنية.

وقالت منصور في لقاء من داخل منجم السكري مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، إن 97% من العاملين مصريون مقابل 3% فقط أجانب، مضيفة أنها فخورة بقيادة هذه المنظومة المتكاملة التي تُبرز قدرة المصريين على إدارة أحد أكبر مناجم الذهب عالميًا.

أوضحت منصور أن شركة "أنجلو جولد أشانتي" رابع أكبر شركة تعدين ذهب في العالم، مشيرة إلى أنها بدأت في جنوب أفريقيا ثم أصبحت أمريكية مدرجة في البورصة الأمريكية وتخضع لرقابة صارمة.

وتابعت المهندسة هدى منصور أن الشركة استحوذت في نوفمبر 2024 على حصة "سنتامين" مقابل 2.5 مليار دولار، مؤكدة أن هيكل الملكية في السكري شراكة متساوية بنسبة 50% لمصر عبر هيئة الثروة المعدنية و50% للشريك الأجنبي الذي يتولى الإدارة بفضل خبرته بالتنسيق الكامل مع الجانب المصري.

أكدت منصور، أن المنجم يُصنف ضمن أكبر المناجم العالمية بإنتاج سنوي يقارب نصف مليون أوقية ذهب وفق التقييمات الدولية، مشددة على أن الشراكة تعكس نموذجًا ناجحًا للاستفادة من الموارد الوطنية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المهندسة هدى منصور مناجم السكري للذهب أحمد موسى أكبر منجم ذهب

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
22:00

زيمبابوي

مالي

- -
16:00

زامبيا

جنوب أفريقيا

- -
19:00

أنجـــــولا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - بيان مهم من المتحدث العسكري بشأن منح ضباط بالقوات المسلحة امتيازات
تنطلق اليوم.. مواعيد مباريات الجولة الأولى لكأس الأمم الأفريقية 2025
رئيس شعبة المعادن يحذر من تقلبات حادة محتملة في أسعار الفضة رغم مكاسبها
قناة مفتوحة تنقل مباريات كأس الأمم الأفريقية 2025 .. تعرف على طريقة الاستقبال
في مشهد فلكي وسياحي نادر.. تعامد الشمس على معابد الكرنك بحضور آلاف السياح- فيديو وصور
برودة وانخفاض حرارة.. الأرصاد تعلن طقس أول أيام الشتاء
مجدي الجلاد: قراءتي لمقال رئيس الوزراء هي "تسليم وتسلم" وأؤيد تغيير الحكومة الحالية