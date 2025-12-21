قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، إن تراجع التضخم من 30% إلى 14% بدون فائدة إذا لم يواكبه زيادة في دخل المواطن، قائلاً: "التضخم لو بيحقق بمعدل 14%، يبقى لازم دخل المواطن يزيد 14% عشان يفضل ثابت... وبالتالي دخل المواطن بيتناقص".

وانتقد الجلاد، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر" إدارة الدين، مشيرًا إلى أن الدين العام قفز من 93 مليار دولار في 2018 إلى 161 مليارًا حاليًا.

وتساءل: "هل هذا الارتفاع كان ممكن يبقى أقل؟"، مضيفًا أن الدولة تنفق حاليًا أغلب الميزانية على "خدمة الدين" فقط وليس سداد أصل الدين، مما يستهلك موارد ضخمة.

وشدد رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، على أن الأداء الاقتصادي يجب أن يُقاس دائمًا بمعيار واحد وهو تحسن الحالة المعيشية للمواطن العادي.

ورد الدكتور صلاح حسب الله بأن الحكومة واجهت "تراكمات وديونًا" سابقة و"ظروفًا استثنائية" متتالية.

وأضاف أنه رغم التحديات، كانت هناك إجراءات تصحيحية، موضحًا أن "التأثر يختلف من اقتصاد لآخر" في مواجهة نفس الظروف.

وتابع حسب الله أن المرحلة الحالية هي مرحلة "انتقال من مرحلة الأزمة إلى إيجاد حلول"، وأن هذه العملية كانت "مكلفة" بسبب تراجع موارد الدولة.

وأكد أن الأولوية الآن للحكومة القادمة يجب أن تكون "إصلاحات في مجال الصناعة وزيادة حجمها" لخلق قاعدة إنتاجية حقيقية.

وشدد صلاح حسب الله على ضرورة أن تكون للحكومة الجديدة "أجندة إصلاحية" واضحة تعيد ترتيب الأولويات وتضع المواطن في قلب اهتماماتها.