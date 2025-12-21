كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ6 أيام المقبلة بداية من اليوم الأحد وحتى الجمعة 26 ديسمبر 2025 على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد، أن تشهد البلاد طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا شديد البرودة ليلًا مع استمرار الانخفاض في درجات الحرارة في الصباح الباكر وخلال فترات الليل على أغلب الأنحاء حيث تتراوح درجات الحرارة الصغرى على المدن الجديدة بالقاهرة من 8 لـ 9 درجات، وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء من 5 لـ 6 درجات.

بالإضافة إلى فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، حيث تظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثرة على بعض المناطق، بجانب نشاط رياح أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وحذرت الهيئة، من شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانًا من 3 لـ9 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء وقد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

