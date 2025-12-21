أكد الدكتور محمد مغربي، خبير الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، أن نوعًا جديدًا من الاختراق يُعرف بـ"زيرو كليك" يتيح السيطرة على الهاتف دون أي تفاعل من المستخدم.

وقال مغربي في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب على قناة "إم بي سي مصر"، إن الاختراق يحدث فور وصول رسالة أو صورة مفخخة، مضيفًا أن نظام التشغيل يقوم تلقائيًا بمعاينة المحتوى مما يفعل الثغرة في iOS أو Android.

أوضح مغربي أن هذه الثغرات حديثة لدرجة أن برامج مكافحة الفيروسات لا تكتشفها، مشيرًا إلى أن المهاجم يسيطر بعد الاختراق على الكاميرا والميكروفون والبيانات والصور دون علم صاحب الجهاز.

وتابع الخبير محمد مغربي أن مثل هذه الهجمات تنفذها مؤسسات متخصصة وليست أفراداً، مؤكدًا أنها تستهدف شخصيات ذات أهمية سياسية أو أمنية، وأن مصر من الدول المعرضة لهذا التهديد.

أكد مغربي، أن جوجل وآبل أصدرتا تحديثات عاجلة لإغلاق الثغرات، مشددًا على أهمية تفعيل وضع "Lockdown Mode" في الآيفون لتقليل المخاطر، رغم أنه يحد من بعض الوظائف.

أشار إلى أن علامات الاختراق غير مباشرة مثل استهلاك سريع للبطارية أو البيانات، محذرًا من أن المستخدم العادي لا يملك حلًا كاملًا سوى التحديث المستمر والحذر الشديد.