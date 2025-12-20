شهدت ليلة الجمعة، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

كشف الدكتور السيد البدوي عن سبب ترشحه لرئاسة حزب الوفد خلال الانتخابات المقرر انعقادها يناير المقبل، خاصة بعد أن ظل بعيدا عن الحزب والعمل السياسي خلال السنوات الأخيرة.

تفصلنا أيام عن استقبال العالم لعام 2026 الذي يشمل الكثير من الأجازات والعطلات التي ينظرها موظفي القطاعين الحكومي والخاص، خاصة أنه لم يتبقَّ في عام 2025 أي إجازات رسمية، بعد أن كان "عيد القوات المسلحة" في 6 أكتوبر، وإجازة "افتتاح المتحف المصري الكبير" الاستثنائية، هما آخر عطلات العام الجاري.

قال اللواء سمير فرج، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن السودان عمق استراتيجي للأمن القومي المصري، والقاهرة لن تقبل أي تقسيم بدولة السودان أو الإضرار بمصالح شعبها خاصة في ظل الظروف القاسية التي تشهدها أراضيها.

أكد الدكتور محمد مختار جمعة مساعد حزب حماة الوطن لشئون تنمية الوعي المجتمعي وزير الأوقاف السابق، على ضرورة المواصلة لمكافحة التطرف والنخاس الفكري الذي يستهدف بث الأفكار الشيطانية بوعي المواطنيين مؤكدا على أن الجماعات الإرهابية لازلات تحاول استقطاب وتجنيد البعض بمختلف دول العالم.

تقدم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس حكماء المسلمين، بالتهنئة للشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وللشعب القطري، بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر.

أصدرت الهيئة الوطنية للإعلام بيانا بشأن ما أُثير مؤخرًا حول خروج الهيئة الوطنية للإعلام من المجلس التنفيذي لاتحاد إذاعات الدول العربية.

أدى اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق واجب العزاء لأسرة الدكتور محمد صابر وزير الثقافة الأسبق بمسجد المشير طنطاوي بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.