إعلان

انتعاش بحركة الركاب في مطار القاهرة خلال نوفمبر 2025

كتب : مصراوي

08:20 م 02/12/2025

انتعاش بحركة الركاب في مطار القاهرة خلال نوفمبر 20

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

القاهرة - أ ش أ:

شهد مطار القاهرة الدولي خلال شهر نوفمبر ٢٠٢٥ استمرارًا واضحًا في انتعاش حركة الركاب والحركة الجوية، حيث بلغ إجمالي عدد الركاب ٢,٦٩٤,٤٧٠ راكب مقابل ٢,٤٤٢,٣٦٨ راكباً فى نوفمبر عام ٢٠٢٤ بزيادة قدرها ١٠%، وإجمالي عدد الرحلات ١٩,٥٥٦ رحلة مقابل ١٧,٦٤٦ رحلة فى نوفمبر ٢٠٢٤ بزيادة قدرها ١١% .

وسجّل عدد المسافرين المغادرين ١,٣٦٤,٠١٦ راكبًا على متن ٩,٧٨٨ رحلة، في حين بلغ عدد الركاب القادمين من الخارج ١,٣٣٠,٤٥٤ راكبًا، وصلوا على متن ٩,٧٦٨ رحلة جوية.

تؤكد هذه الأرقام الكفاءة التشغيلية العالية لمطار القاهرة الدولي رغم الكثافة الملحوظة، مما يعكس قدرة مطار القاهرة على استيعاب الزيادة في أعداد الركاب والرحلات، مع الالتزام بأعلى معايير الخدمات المقدمة للمسافرين.

هذا المحتوى من

Asha

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مطار القاهرة خلال نوفمبر 2025 حركة الركاب في مطار القاهرة مطار القاهرة الدولي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

النتيجة الرسمية الكاملة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب في 13 محافظة | مستند
انخفاض أسعار 12 سيارة جديدة حتى 100 ألف جنيه في اليوم الأول من ديسمبر .. التفاصيل
حالة الطقس اليوم.. سحب منخفضة وأمطار متفاوتة الشدة خلال ساعات
عاجل| بوتين يحذّر أوروبا من شن حرب على روسيا.. ويؤكد: لن يبقى أحد للتفاوض