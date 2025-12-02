انتعاش بحركة الركاب في مطار القاهرة خلال نوفمبر 2025

القاهرة - أ ش أ:

شهد مطار القاهرة الدولي خلال شهر نوفمبر ٢٠٢٥ استمرارًا واضحًا في انتعاش حركة الركاب والحركة الجوية، حيث بلغ إجمالي عدد الركاب ٢,٦٩٤,٤٧٠ راكب مقابل ٢,٤٤٢,٣٦٨ راكباً فى نوفمبر عام ٢٠٢٤ بزيادة قدرها ١٠%، وإجمالي عدد الرحلات ١٩,٥٥٦ رحلة مقابل ١٧,٦٤٦ رحلة فى نوفمبر ٢٠٢٤ بزيادة قدرها ١١% .

وسجّل عدد المسافرين المغادرين ١,٣٦٤,٠١٦ راكبًا على متن ٩,٧٨٨ رحلة، في حين بلغ عدد الركاب القادمين من الخارج ١,٣٣٠,٤٥٤ راكبًا، وصلوا على متن ٩,٧٦٨ رحلة جوية.

تؤكد هذه الأرقام الكفاءة التشغيلية العالية لمطار القاهرة الدولي رغم الكثافة الملحوظة، مما يعكس قدرة مطار القاهرة على استيعاب الزيادة في أعداد الركاب والرحلات، مع الالتزام بأعلى معايير الخدمات المقدمة للمسافرين.