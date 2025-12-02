فرص لأمطار وبرودة.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)

القاهرة - أ ش أ:

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يستمر غدًا الأربعاء، الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ليسود طقس بارد في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة في أول الليل بارد في آخره.

وذكر الخبراء أن الظواهر الجوية من المتوقع أن تتمثل في شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، إلى جانب فرص سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري قد تكون متوسطة أحيانا مساء على مناطق من السلوم ومطروح على فترات متقطعة، فضلا عن نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:



المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 23 14

العاصمة الإدارية 23 12

6 أكتوبر 24 12

بنهــــا 23 14

دمنهور 22 13

وادى النطرون 23 13

كفر الشيخ 22 12

المنصورة 23 13

الزقازيق 23 14

شبين الكوم 22 13

طنطا 22 12

دمياط 23 16

بورسعيد 23 17

الإسماعيلية 24 13

السويس 23 11

العريش 24 12

رفح 23 11

رأس سدر 24 12

نخل 22 07

كاترين 16 05

الطور 25 14

طابا 23 13

شرم الشيخ 26 20

الإسكندرية 22 14

العلمين 21 13

مطروح 22 13

السلوم 22 12

سيوة 21 07

رأس غارب 24 16

الغردقة 25 17

سفاجا 25 18

مرسى علم 27 19

الشلاتين 28 21

حلايب 26 24

أبو رماد 28 22

رأس حدربة 26 24

الفيوم 23 10

بني سويف 23 10

المنيا 24 11

أسيوط 23 11

سوهاج 24 12

قنا 25 13

الأقصر 26 13

أسوان 28 15

الوادي الجديد 27 12

أبوسمبل 28 16