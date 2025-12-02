إعلان

بعد قليل.. اجتماع مهم لأحزاب القائمة الوطنية

كتب- عمرو صالح:

05:37 م 02/12/2025
تعقد أحزاب القائمة الوطنية من أجل مصر اجتماعًا مهما بعد قليل؛ لبحث سبل الاستعدادات لجولة الإعادة بالانتخابات البرلمانية 2025، بمقر تحالف أحزاب القائمة بمنطقة التجمع الخامس.


ووصل منذ قليل الوزير السيد القصير، أمين عام حزب الجبهة الوطنية، والنائب أحمد عبدالجواد، أمين عام حزب مستقبل وطن، وحازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، وعبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، وقيادات حزبية أخرى.


وأعلن المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، فوز القائمة الوطنية من أجل مصر في الدوائر المخصصة لها في المرحلة الثانية، وهي قطاعا القاهرة ووسط وجنوب الدلتا، ودائرة شرق الدلتا.

أحزاب القائمة الوطنية اجتماع مهم لأحزاب القائمة الوطنية

