بعد قليل.. اجتماع مهم لأحزاب القائمة الوطنية

تعقد أحزاب القائمة الوطنية من أجل مصر اجتماعًا مهما بعد قليل؛ لبحث سبل الاستعدادات لجولة الإعادة بالانتخابات البرلمانية 2025، بمقر تحالف أحزاب القائمة بمنطقة التجمع الخامس.



ووصل منذ قليل الوزير السيد القصير، أمين عام حزب الجبهة الوطنية، والنائب أحمد عبدالجواد، أمين عام حزب مستقبل وطن، وحازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، وعبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، وقيادات حزبية أخرى.



وأعلن المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، فوز القائمة الوطنية من أجل مصر في الدوائر المخصصة لها في المرحلة الثانية، وهي قطاعا القاهرة ووسط وجنوب الدلتا، ودائرة شرق الدلتا.