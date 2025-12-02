إعلان

رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: بطلان وإعادة الانتخابات يؤكدان حرص الدولة على صيانة إرادة الناخبين

كتب : أحمد عادل

03:35 م 02/12/2025
تصوير – نادر نبيل
قال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة، إن بطلان وإعادة الانتخابات في هذا العدد الكبير من الدوائر ولأول مرة يعكس حرص الدولة على حماية وصيانة إرادة الناخبين، وضمان أن تكون العملية الانتخابية عادلة ونزيهة.
وأوضح بدوي خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن نتيجة الجولة الأولى للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، التي أُجريت في 13 محافظة وتنافس فيها 1316 مرشحًا بالنظام الفردي، أن اتخاذ هذه الإجراءات يأتي ضمن جهود الهيئة لضمان نزاهة الانتخابات ومصداقية النتائج، مؤكدًا أن الهدف هو ضمان احترام كل صوت انتخابي وأن يتم اختيار كل مرشح بإرادة حرة من المواطنين.
وأشار إلى أن الهيئة لن تتهاون مع أي تجاوزات أو مخالفات قد تؤثر على نزاهة العملية الانتخابية، وأن إعادة الانتخابات تُعد جزءًا من الإجراءات القانونية التي تكفل شفافية النتائج ومصداقية الاستحقاق الدستوري.
وأضاف أن الهيئة تتابع عن كثب مراحل الجولة الثانية للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، بما يشمل الدعاية الانتخابية، والتصويت داخل البلاد وخارجها، وإعلان النتائج النهائية، لضمان استكمال الاستحقاق الدستوري وفق القوانين واللوائح المنظمة للعملية الانتخابية.

رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات إعادة الانتخابات انتخابات مجلس النواب 2025 إرادة الناخبين

