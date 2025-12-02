التقى الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بديوان عام المحافظة، اليوم الثلاثاء، ضمن زيارته الرسمية لافتتاح قصر ثقافة الغردقة؛ لبحث آليات تكثيف التعاون في تطوير المنظومة الثقافية بالمحافظة، وتعزيز دور الثقافة في بناء الوعي وتنشيط السياحة.

وتناول اللقاء مناقشة سبل تكثيف الأنشطة الثقافية والفنية، بما يتناسب مع طبيعة المحافظة الساحلية، واستثمار تنوعها البيئي والسياحي في استضافة فاعليات نوعية تُبرز هويتها الثقافية، وتوفير برامج لاكتشاف المواهب من أبناء المحافظة الممتدة، إلى جانب إقامة عروض مسرحية وموسيقية تناسب الجمهور المتنوع من المصريين والأجانب. وتمت مناقشة استثمار مسرح قصر ثقافة الغردقة، الذي افتُتح أمس، ليكون مركزًا لإشعاع فني وثقافي متنوع.

وبحث الجانبان إطلاق مبادرات تستفيد من المواقع المفتوحة والواجهات البحرية والمراكز السياحية الكبرى، بما يعزز حضور الفنون في قلب النشاط السياحي بالمحافظة.

وأكد وزير الثقافة أن البحر الأحمر تمتلك مقومات ثقافية وسياحية فريدة تجعلها مؤهلة لاحتضان مشروعات إبداعية كبرى، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تطوير البنية الثقافية بالمحافظة، وتنشيط الأنشطة الفنية والتراثية، ودعم المواهب الشابة، موضحًا أن قصر ثقافة الغردقة سيشكل رافدًا مهمًّا للحراك الثقافي وخدمة أهالي المحافظة.

وأشاد الوزير بالتعاون المستمر بين الوزارة والمحافظة، وبالبروتوكول الموقع مؤخرًا مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، والذي يتيح تنفيذ برامج نوعية، وتفعيل الفعاليات المركزية، ودعم التدريب واكتشاف المواهب، وإحياء الحرف التراثية والفنون البحرية التي تميز المنطقة. مؤكدًا أن التعاون بين الجانبين يشكل إطارًا مؤسسيًّا مستدامًا للتخطيط المشترك، ويتسق مع رؤية الدولة في نشر الوعي الثقافي وربط الثقافة بالسياحة.

ورحب محافظ البحر الأحمر بزيارة وزير الثقافة، مثمنًا جهود الوزارة في دعم الوعي الثقافي بالمحافظة، ومؤكدًا أن الأنشطة الثقافية عنصر محوري في بناء الإنسان وتنمية الشخصية المصرية، واستعداد المحافظة لتوفير كل سبل الدعم لتنفيذ برامج ثقافية مستدامة تخدم جميع الفئات، وفتح مساحات جديدة للإبداع، مشددًا على حرص المحافظة على المتابعة الدورية للمواقع الثقافية وعلى رأسها قصر ثقافة الغردقة، لضمان قيامها بدورها بالشكل الأمثل واستمرار أعمال الصيانة التي تضمن بقاءها منارة ثقافية في قلب المحافظة.

واتفق الوزير والمحافظ على إعداد خطة تنفيذية مشتركة خلال الفترة المقبلة تشمل حزمة من المشروعات والبرامج التي تدعم قصور الثقافة، وترفع الوعي الثقافي، وتعزز حضور الفنون في الحياة اليومية، بما يجعل محافظة البحر الأحمر نموذجًا للتنمية الثقافية المستدامة.

