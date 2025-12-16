إعلان

وزير الري يبحث تفعيل المجلس الأعلى للمياه وتعزيز حوكمة إدارة الموارد المائية

كتب : محمد عبدالناصر

10:37 ص 16/12/2025

الدكتور هانى سويلم خلال الإجتماع

كتب- محمد عبدالناصر:

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعا لاستعراض موقف الإعداد لعقد أولى اجتماعات "المجلس الأعلى للمياه"، والإعداد لتشكيل الأمانة الفنية للمجلس.

وأشار الدكتور سويلم لقيام الوزارة بإصدار قانون الموارد المائية والرى رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ ولائحته التنفيذية، وما أعقبها من قرارات منظمة صادرة عن دولة رئيس مجلس الوزراء و وزير الموارد المائية والري.

وأضاف أنه وفي ضوء تطبيق مبادئ الحوكمة تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة المياه 2.0، فقد تم تشكيل روابط مستخدمى المياه على مستويات متعددة تتضمن الترع والمراكز والمصارف والآبار الحكومية لتفعيل مبدأ المشاركة في إدارة المياه، وما أنتجه من انتخاب إتحاد الروابط على مستوى الجمهورية، وتفعيل "المجلس الأعلى للمياه" برئاسة الدكتور رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح أن "المجلس الأعلى للمياه" يُعد منصة وطنية استراتيجية لتنسيق السياسات والقرارات المتعلقة بالمياه على أعلى المستويات بالتنسيق بين جميع الوزارات والجهات المعنية مثل وزارات الري والزراعة والبيئة والإسكان والصناعة والتخطيط وغيرها من الجهات المعنية.

الدكتور هانى سويلم وزير الري حوكمة إدارة الموارد المائية المجلس الأعلى للمياه قانون الموارد المائية والرى

