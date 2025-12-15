قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن تطوير المنطقة المحيطة بالقلعة يستهدف استيعاب المزيد من الزائرين والسياح مع الحفاظ على معالمها التاريخية.

وأضاف "الحمصاني"، في مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أن الدولة تواصل العمل على تطوير المناطق غير المخططة في مختلف أنحاء الجمهورية، متابعًا أن عملية تطوير كبيرة للغاية تتم في المنطقة المحيطة بالقلعة ومنشأة ناصر.

وأشار إلى أن جزءًا من عملية التطوير مرتبط بتطوير المناطق غير الآمنة، والتي استطاعت الدولة بالفعل القضاء على معظمها ولكن يتبقى بعضها بحاجة إلى التطوير، ومنها المنطقة المحيطة بالقلعة، وذلك بهدف أيضًا رفع مستوى الحياة المعيشية للمواطنين.

وأوضح الحمصاني، أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وجّه بإعداد دراسة لتطوير المنطقة من مختلف الجوانب الهندسية والفنية، والعمل على وضع رؤية متكاملة في هذا الصدد.

وأضاف متحدث الوزراء، أنه سيتم التنسيق والتوافق مع أهالي منشأة ناصر بشأن خطة التطوير، وسيتم توفير سكن بديل أو سكن مؤقت لحين عودتهم لمناطقهم، مع الحفاظ على أعمالهم.