بعد تلقي 1117 طلبًا.. "العمل" تغلق باب التقديم لبرنامج سفراء العمل

أعلن محمد جبران، وزير العمل عن غلق باب التقديم للدفعة الأولى من برنامج "سفراء العمل"، بعد انتهاء الفترة المحددة للتسجيل في 12/12/2025، واستقبال 1117 طلب التحاق من الشباب والفتيات من مختلف محافظات الجمهورية.

وبحسب بيان، قال وزير العمل إن الإقبال الكبير على البرنامج يعكس ثقة الشباب في جهود الدولة لتمكينهم وإتاحة مسارات جديدة للمشاركة في قضايا العمل والتشغيل، مشيرًا إلى أن الوزارة بدأت بالفعل مرحلة فرز وتحليل طلبات المتقدمين وفق معايير واضحة وموضوعية تضمن اختيار أفضل العناصر القادرة على القيام بدور "سفراء للعمل" بين الشباب.

وأضاف جبران أن برنامج "سفراء العمل" يأتي في إطار رؤية الدولة لبناء جيل رقمي واعٍ بحقوقه وواجباته في سوق العمل، والمساهمة في نشر ثقافة العمل اللائق والسلامة والصحة المهنية، واستخدام تطبيقات ومهارات الذكاء الاصطناعي في ملف العمل والتشغيل بما يخدم أهداف الجمهورية الجديدة.

وأوضح جبران أن عملية الفرز تتم من خلال فريق متخصص داخل الوزارة، وباستخدام أدوات رقمية تسهم في مراجعة البيانات والتحقق من استيفاء الشروط، مع إيلاء اهتمام خاص بمدى التزام المتقدمين بقيم العمل التطوعي، وقدراتهم على استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تنمية قدراتهم ومهاراتهم.

وأكد وزير العمل على أن المتقدمين الذين سيتم اختيارهم لخوض المقابلات الشخصية سيتم إخطارهم تباعًا عبر البريد الإلكتروني ورسائل الهاتف، مع حرص الوزارة على إتاحة فرص متكافئة للجميع، وإبلاغ من لم يحالفهم التوفيق بموعد الدفعة الثانية، إلى جانب البرامج التدريبية الأخرى التي يمكن الاستفادة منها في المرحلة المقبلة.

