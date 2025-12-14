إعلان

وزير الصحة: ارتفاع إصابات الإنفلونزا متوقع في الشتاء.. والمضادات الحيوية غير فعالة ضدها

كتب : حسن مرسي

12:09 ص 14/12/2025

الدكتور خالد عبدالغفار

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن مصر تمتلك نظاماً صحياً قوياً ومؤسسياً مستقراً معترف به عالمياً.

وقال "عبدالغفار" في مداخلة ببرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى على قناة "صدى البلد"، إن البلاد حصلت على شهادات دولية بنجاحها في القضاء على فيروس سي وخلوها من شلل الأطفال، مضيفًا أن هناك شائعات كاذبة متداولة حول فيروسات متعددة.

أوضح الوزير أن الواقع يشهد زيادة في معدلات الإصابة بفيروس الإنفلونزا، مشيرًا إلى توقع استمرار نشاطه خلال فصل الشتاء.

وتابع خالد عبد الغفار أن علاج الإنفلونزا يعتمد على الراحة وخفض الحرارة ومسكنات الألم، مؤكدًا أن المضادات الحيوية غير فعالة ضدها.

أكد الوزير، أن منظومة التأمين الصحي الشامل مطبقة في 6 محافظات، مشيرًا إلى أن تطوير المستشفيات على مستوى الجمهورية يمهد لضم محافظات جديدة قربيًا.

