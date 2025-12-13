أكد الإعلامي عمرو أديب أن المصريين يتعاملون مع فشل المنتخب بطريقة غير جادة، حيث تنتهي الفضيحة في يومين ثم نعود للحديث عن الدوري.

وقال أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر": "النسيان السريع يتكرر حتى لو خرجنا من أمم إفريقيا مبكرًا أو بقينا حصالة مجموعتنا في كأس العالم، لما نتنيل في أمم أفريقيا أو كأس العالم يدوب هنمشي حسام وإبراهيم"، مضيفًا أن الجميع يلطم ويصرخ ثم ينسى دون محاسبة حقيقية

وأوضح أديب أن دولاً مثل الأردن والمغرب تقدمت في الكرة باستراتيجيات واضحة، مشيرًا إلى أن المغرب وصل لنصف نهائي كأس العالم بفضل تخطيط مدروس.

وتابع أديب أن مصر لا تملك خطة مشابهة، مؤكدًا أن عدم الجدية يمنع التقدم ويجعلنا نكرر الأخطاء دون تحديد المسؤول الحقيقي.

وأكد مقدم "الحكاية"، أن هذا السلوك ليس مقتصراً على الكرة بل يشمل كل كارثة في مصر تنتهي سريعاً دون إصلاح.

وأشار أديب إلى أن غياب المحاسبة والقرارات الحاسمة يبقينا في حلقة مفرغة، داعيًا إلى رسم خطوط حمراء لتغيير الواقع.

