وسيم السيسي: أنا طبيب جراح وأعشق لقب الباحث في علم المصريات

كشف الدكتور وسيم السيسي أستاذ جراحة الكلى والكاتب في الآثار القديمة، عن كتاب مثير للجدل للكاتب كريستوفر دان، يعرض نظرية مفادها أن شطف الجرانيت في العمارة المصرية القديمة لا يمكن أن يكون قد تم يدويًا ودعا العلماء إلى ترجمته ومناقشة محتواه.

وأوضح السيسي خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الكاتب كريستوفر دان أجرى تجارب ميدانية لمحاولة إثبات نظريته حول استخدام تقنيات غير يدوية في معالجة الجرانيت لافتًا إلى أنه قام سابقًا بلقاء وزير الثقافة الراحل الدكتور جابر عصفور وطالبه بتبني ترجمة الكتاب لأخذ رأي العلماء المتخصصين فيه.

وأشار إلى أن الراحل الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق، كان قد طلب من أنور مغيث التواصل مع الناشر والمؤلف للحصول على الموافقة وترجمة الكتاب إلا أن المشروع توقف لوفاة وزير الثقافة بعد أسبوعين من اللقاء.

واختتم السيسي: «أنا طبيب جراح وفي إحدى اللقاءات التلفزيونية قدموني على أني عالم المصريات، قلت لهم وأنا عالم أمال دكتور زاهي حواس يبقى أيه؟، أنا عاشق المصريات، أو باحث في علم المصريات، أنا واحد بحب الآثار، بحب الحضارة المصرية بالذات».

