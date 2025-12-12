إعلان

حالة الطقس اليوم.. تدفق السحب الممطرة وفرص لسقوط الأمطار

كتب-عمرو صالح:

06:15 م 12/12/2025

السحب الممطرة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الساعات القادمة على بعض أنحاء البلاد.

وقالت الأرصاد في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: هناك استمرار لتدفق السحب الممطرة على الوجه البحرى ومدن القناة ومناطق من السواحل الشمالية وشمال سيناء، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وأشار الأرصاد إلى أن فرصة سقوط الأمطار مازالت مستمرة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، وذلك بالتزامن مع أجواء باردة إلى مائلة للبرودة على معظم الأنحاء.

سحب ممطرة الأرصاد الجوية درجات الحرارة رياح أمطار شبورة برودة الطقس

