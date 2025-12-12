حالة الطقس اليوم.. تدفق السحب الممطرة وفرص لسقوط الأمطار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الساعات القادمة على بعض أنحاء البلاد.

وقالت الأرصاد في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: هناك استمرار لتدفق السحب الممطرة على الوجه البحرى ومدن القناة ومناطق من السواحل الشمالية وشمال سيناء، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وأشار الأرصاد إلى أن فرصة سقوط الأمطار مازالت مستمرة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، وذلك بالتزامن مع أجواء باردة إلى مائلة للبرودة على معظم الأنحاء.

