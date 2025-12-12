تناولت برامج التوك شو، مساء الخميس، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا.

ولي أمر يكشف تفاصيل تعرض ابنه للتحرش من فرد أمن بمدرسة دولية شهيرة

كشف أحد أولياء الأمور، تفاصيل تعرض ابنه للتحرش داخل مدرسة دولية شهيرة.

وقال الأب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام سعيد ببرنامج "صبايا الخير" على قناة "النهار"، إنه عاد من السعودية فورًا بعد علمه بالأمر، مشيرًا إلى أنه اكتشف الحادث من خلال شكوى طفلة أخرى لأمها.

كامل الوزير: إعادة تشغيل أكثر من 2000 مصنع متعثر

قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، إن الدولة تبذل جهودًا مكثفة لإعادة الحياة إلى المصانع المتعثرة ودعم قطاع الصناعة الوطني.

وأكد الوزير، خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة صدى البلد، أن الحكومة واجهت تحديات كبيرة في هذا الملف، ولكنها تتعامل معه بخطة عاجلة وشاملة لإنقاذ هذه الأصول الإنتاجية واستعادة وظائفها.

خالد الجندي يوضح حكمة الله في أمر نوح ببناء السفينة

قال الشيخ خالد الجندي، إن قصة سيدنا نوح عليه السلام مع بناء السفينة أكثر من مجرد حدث تاريخي، مؤكدًا أنها تحمل درسًا عميقًا في طبيعة التكليف الإلهي للإنسان.

وأضاف "الجندي"، خلال برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على قناة "dmc"، أن هذا الدرس يجسّد أن الطاعة الخالصة لله هي سبيل النجاة الحقيقي، خاصة وأن العقل البشري مهما بلغ من الفهم لا يستطيع إدراك كل أبعاد الحكمة الإلهية الكامنة وراء أوامره.

كامل الوزير: مصر على أعتاب تصدير سيارات "نيسان" للأسواق الخارجية

أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أن مصر اكتسبت خبرة واسعة في الصناعات وخاماتها المحلية، مما يغطي نسبة كبيرة من احتياجات السوق الداخلي.

وقال الوزير، خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة "صدى البلد"، إن البلاد على أعتاب تصدير سيارات "نيسان" للأسواق الخارجية بمكون محلي 100%، مضيفًا أن ذلك يتم بفضل عمالة ماهرة مدربة على أعلى مستوى.

هل قيام الليل يقتصر على ركعتين؟.. أمين الفتوى يوضح

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على تساؤل بشأن صفة صلاة قيام الليل، مؤكدًا أن الهدي النبوي فيها كما ثبت في الحديث الصحيح هو أن تُصَلَّى "مَثْنَى مَثْنَى".

وأشار "كمال"، خلال حواره في برنامج "فتاوى الناس" على قناة الناس، إلى أن هذا يعني أن يصلي المسلم ركعتين ويسلم، ثم يعاود الصلاة بنفس الطريقة، وهي الصيغة التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم.