أكد القاضي أحمد بندراي، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن جميع اللجان الانتخابية في الدوائر الـ30 التي تم إلغاؤها تنفيذًا لحكم المحكمة الإدارية العليا قد فُتحت في موعدها صباح اليوم، وشهدت انتظامًا كاملًا في سير العملية الانتخابية خلال اليوم الثاني للتصويت.

وأوضح بندراي أن الهيئة تقوم بمتابعة دقيقة لسير العمل داخل اللجان منذ الساعات الأولى، مشيرًا إلى أن القضاة المشرفين على اللجان وصلوا في المواعيد المقررة، وأن لجان الاقتراع استقبلت الناخبين بشكل طبيعي.

اقرأ أيضًا:

الوطنية للانتخابات: تنسيق مع الأمن للتحقيق في واقعة شراء أصوات بالجيزة

الوطنية للانتخابات: نناشد المواطنين الإدلاء بأصواتهم وعدم السماح بالتأثير على إرادتهم | بث مباشر

بث مباشر.. "الوطنية للانتخابات" تتابع تصويت المصريين بالداخل في 30 دائرة ملغاة