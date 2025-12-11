إعلان

الوطنية للانتخابات: فتح جميع اللجان في الـ30 دائرة الملغاة أمام الناخبين باليوم الثاني للتصويت

كتب : محمود الشوربجي , أحمد عادل

12:40 م 11/12/2025

المستشار أحمد بنداري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد القاضي أحمد بندراي، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن جميع اللجان الانتخابية في الدوائر الـ30 التي تم إلغاؤها تنفيذًا لحكم المحكمة الإدارية العليا قد فُتحت في موعدها صباح اليوم، وشهدت انتظامًا كاملًا في سير العملية الانتخابية خلال اليوم الثاني للتصويت.

وأوضح بندراي أن الهيئة تقوم بمتابعة دقيقة لسير العمل داخل اللجان منذ الساعات الأولى، مشيرًا إلى أن القضاة المشرفين على اللجان وصلوا في المواعيد المقررة، وأن لجان الاقتراع استقبلت الناخبين بشكل طبيعي.

اقرأ أيضًا:

الوطنية للانتخابات: تنسيق مع الأمن للتحقيق في واقعة شراء أصوات بالجيزة

الوطنية للانتخابات: نناشد المواطنين الإدلاء بأصواتهم وعدم السماح بالتأثير على إرادتهم | بث مباشر

بث مباشر.. "الوطنية للانتخابات" تتابع تصويت المصريين بالداخل في 30 دائرة ملغاة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المستشار أحمد بنداري الوطنية للانتخابات الناخبين انتخابات مجلس النواب 2025

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ساويرس: تنمية مهارات الشباب يرفع رواتبهم لـ15 ألف جنيه وهو الحد الأدنى للمعيشة
اصطياد تمساح الزوامل بعد أسبوع من البحث والهدوء يعود للشرقية -صور
بعد تأثيرها على قبرص واليونان.. هل تتأثر مصر بـ"العاصفة بايرون"؟