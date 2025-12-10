كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها إصدار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، توجيهًا بسرعة إصدار قانون حرية تداول المعلومات في اجتماع الحكومة اليوم.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

توجيه عاجل من مدبولي بشأن قانون حرية تداول المعلومات

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن أصدر توجيهًا بسرعة إصدار قانون حرية تداول المعلومات في اجتماع الحكومة اليوم.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا



الحكومة توافق على 13 مشروعًا خدمياً واستثمار 15 قطعة أرض للهيئة القومية لسكك حديد مصر

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء على الطلبات الواردة من وزارة البترول، ومحافظات دمياط، وبني سويف، والشرقية، والمنيا، والمنوفية، ومطروح، والجيزة، لإقامة بعض المشروعات ذات النفع العام، وعددها 13 مشروعا.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

"عصر الانفتاح المعلوماتي".. هل تتخذ الحكومة إجراءات لتقنيين أوضاع صناع المحتوى؟

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إننا بصدد "عصر جديد من الانفتاح المعلوماتي الكبير جدا" الذي لم يكن موجودًا من قبل.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

الآثار تبدأ ترميم مسجد سيدي مدين الأشموني والعيون الأثرية الموجودة بمحيطه

قامت اللجنة المشتركة من وزارتي السياحة والآثار، والأوقاف بجولة تفقدية لشارع باب البحر بحي باب الشعرية بمحافظة القاهرة، وذلك للمراجعة الشاملة لجميع المساجد والعيون الأثرية الموجودة بالشارع.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

مجلس الوزراء يوافق على استكمال طرح محطات توليد الكهرباء من طاقة الرياح بـ580 ميجاوات بجبل الزيت

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على استكمال الإجراءات الخاصة بعملية طرح محطات توليد الكهرباء من طاقة الرياح بمنطقة "جبل الزيت"، بقدرة 580 ميجاوات، والتابعة لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

بيان من ميناء القاهرة الجوي بعد تصاعد دخان بمنى الركاب 2

أعلنت شركة ميناء القاهرة الجوي، اليوم، السيطرة بشكل كامل على دخان انبعث من مطبخ خاص بإحدى الاستراحات داخل مبنى الركاب رقم (2)، أثناء تجهيز بعض الأطعمة.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

أماكن الإقامة والتعاقدات.. لجان السياحة تواصل الاستعداد لموسم حج 2026

قال بيان صادر عن وزارة السياحة والآثار، الأربعاء، إن لجان وزارة السياحة والآثار المتواجدة بالمملكة العربية السعودية تواصل أعمالها في إجراءات معاينة أماكن إقامة سكن حجاج السياحة بمكة المكرمة والمدينة المنورة خلال موسم الحج هذا العام بالأراضي السعودية، والتي تقدمت بها شركات السياحة لمعاينتها واعتمادها من قبل لجان الوزارة تمهيداً لاضافتها ضمن برامج الشركة خلال موسم الحج.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

مدبولي: نتوقع زيادة إيرادات قناة السويس خلال الفترة المقبلة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تتوقع زيادة في إيرادات قناة السويس خلال الفترة المقبلة.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

توجيه عاجل من مدبولي للوزراء والمكاتب الإعلامية للوزارات

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه وجه بتكليف المكاتب الإعلامية للوزارات والوزراء أنفسهم بالرد على الشائعات وقت ظهورها.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا