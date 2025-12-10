مديرة تعليم القاهرة تتابع استعدادات الطلاب لامتحانات البرمجة

قامت الدكتورة همت إسماعيل أبو كيلة، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الأربعاء، بزيارة ميدانية لعدد من مدارس إدارة وسط القاهرة، شملت مدرسة أريمو الإعدادي الثانوي، الحسين الإعدادي بنات، ومدرسة الفردوس الرسمية لغات، بحضور مديري المدارس.

وخلال الجولة، تابعت مدير المديرية فصول المرحلة الثانوية وحضرت عددًا من الحصص الدراسية، مؤكدة للطلاب على ضرورة الاستعداد الجيد لامتحانات البرمجة والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى الامتحان التجريبي للصفين الأول والثاني الثانوي، كما راجعت دفاتر الدرجات والتقييمات للتأكد من انتظام سير العملية التعليمية وتحقيق أفضل مستويات الجودة.

وأكدت الدكتورة همت أبو كيلة خلال لقاءها بالمعلمين والإدارات المدرسية على أهمية الانضباط ومنع الغياب والالتزام الكامل بالحضور، مشددة على أن "الانضباط هو أساس النجاح وجودة العملية التعليمية".

وفي لفتة تقديرية، كَرَّمت مدير المديرية سميرة محمد، كبير معلمي اللغة العربية بمدرسة الفردوس، تقديرًا لجهودها المتميزة مع طلاب الصف الأول الابتدائي، مشيدة بدور معلمي المرحلة الابتدائية في بناء مهارات الطلاب منذ البداية.

واختتمت جولتها بالتأكيد على استمرار المتابعة الميدانية ودعم المدارس في تطبيق خطط التطوير والتحول الرقمي، حرصًا على رفع مستوى الطلاب وضمان استعدادهم التام لامتحانات هذا العام الدراسي.

